Pesquisas de la PDI detuvieron a un hombre con pedido de captura activo, condenado por abuso sexual

Sucedió esta mañana de lunes, cuando un hombre identificado como D. A. E. fue aprehendido en las calles del barrio Santa Rosa de Lima.

10 de noviembre 2025 · 17:27hs
Esta mañana de lunes, y por causas que son materia de investigación policial y judicial, pesquisas de Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron, en inmediaciones de la esquina de Aguado y Primer Pasaje, en el barrio Santa Rosa de Lima, en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe, a un hombre identificado como D. A. E.

Sobre él pesaba un pedido de captura vigente por haber resultado condenado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

Condenado

La condena de la Justicia santafesina al cumplimiento efectivo de cinco años de prisión fue consecuencia de haber sido juzgado y hallado culpable de un abuso sexual contra un menor. El 25 de abril, cuando se conoció la condena, el hombre se fugó.

Pena privativa de la libertad

Finalmente, los pesquisas de Capturas de la PDI Región I lograron investigar y constatar su presencia en distintos barrios del suroeste capitalino y, como consecuencia, articularon un operativo policial disimulado en el que lograron aprehenderlo y ponerlo a disposición del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Roberto Apullán.

El funcionario ordenó que el aprehendido siguiera privado de su libertad, que fuera identificado y que, en las próximas horas, fuera trasladado a una de las dependencias del Servicio Penitenciario santafesino, donde cumplirá su condena.

