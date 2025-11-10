Cruzó un semáforo en rojo mientras huía de la policía, chocó y murió

Se trata de un motociclista que falleció tras ser embestido por un auto cuando huía de la Brigada Motorizada en avenida Facundo Zuviría. Se lo observó realizando maniobras peligrosas.

Este domingo alrededor de las 20 , dos motociclistas que circulaban realizando maniobras peligrosas fueron detectados por policías de la Brigada Motorizada en la ciudad de Santa Fe . Los uniformados intentaron identificarlos, pero ambos escaparon a gran velocidad, generando una persecución que se extendió por varias cuadras.

Según fuentes policiales, los motociclistas fueron seguidos inicialmente por calle 9 de Julio y luego tomaron avenida Facundo Zuviría en dirección al norte , mientras realizaban maniobras riesgosas que ponían en peligro a terceros y a ellos mismos. La persecución quedó registrada en las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

El choque fatal

Al llegar a la intersección con calle Quintana, uno de los motociclistas, identificado como Matías Gabriel Menéndez, de 28 años, cruzó un semáforo en rojo y fue embestido por un automóvil que circulaba con paso habilitado.

El impacto fue observado por testigos que inmediatamente dieron aviso a la central de emergencias 911. Personal de Orden Público y Cuerpos llegó al lugar y preservó la escena hasta el arribo de una ambulancia del SIES 107.

Menéndez fue asistido en el lugar y trasladado en código rojo al Hospital Cullen, donde ingresó al shockroom en estado crítico. Los médicos constataron su fallecimiento a causa de un infarto tronco encefálico, además de fractura de cúbito y radio izquierdo y fractura occipital.

Peritajes y actuación judicial

La Brigada Motorizada informó lo sucedido a la Jefatura de la Unidad Regional I, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario ordenó la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

Los trabajos técnicos en la escena estuvieron a cargo de los agentes de Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), que recabaron imágenes, testimonios y material para la investigación.

