Chocó un patrullero, amenazó a los policías y terminó detenido en calle 25 de Mayo y Juan de Garay

El conductor, de 35 años, insultó y agredió verbalmente a los efectivos del Comando Radioeléctrico. Escapó del lugar pero fue atrapado minutos después

Juan Trento

Juan Trento

13 de noviembre 2025 · 09:00hs
Un hombre de 35 años, empleado de la provincia, protagonizó un violento episodio durante la madrugada del domingo en la ciudad de Santa Fe, cuando chocó a un patrullero del Comando Radioeléctrico, amenazó a los policías y luego escapó, aunque fue detenido minutos después.

El hecho ocurrió pasadas las 4 de la madrugada en 1° de Mayo al 1000, esquina J. J. Paso, cuando los agentes acudieron a un llamado del 911 por ruidos molestos denunciados por vecinos del lugar. Los oficiales estacionaron el móvil policial y, en ese momento, fueron embestidos desde atrás por un automóvil Renault Kardian negro.

Amenazas y fuga

Tras el choque, los uniformados descendieron del patrullero y solicitaron al conductor del otro vehículo que hiciera lo propio para intercambiar los datos del seguro. Sin embargo, el hombre se negó, comenzó a insultarlos y los amenazó diciendo: “Van a perder su trabajo, yo soy funcionario público, conmigo van a perder. Ustedes no son nada, no saben quién soy yo”.

Ante esta actitud, los policías dieron aviso a la central de emergencias 911 y solicitaron la presencia de un inspector de tránsito para realizar el test de alcoholemia, pero el conductor aprovechó el momento para fugarse del lugar.

Persecución y detención

Tras la huida, desde la central del Comando Radioeléctrico se emitió un pedido de detención y secuestro del vehículo. Minutos después, el Renault Kardian fue localizado e interceptado en 25 de Mayo y Juan de Garay.

Allí, los agentes lograron aprehender al conductor, identificado como N. I., de 35 años, quien fue trasladado a Medicina Legal y luego a la Estación Policial Sur (EPS). En el interior del automóvil se secuestraron un teléfono celular con la pantalla rota, un manojo de llaves y tres vasos plásticos con la inscripción “Villadora El Templo de la Cumbia”.

Intervención fiscal

El caso fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I - La Capital y posteriormente al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad y sea imputado por el delito de resistencia a la autoridad.

patrullero amenaza Funcionario policía preso
