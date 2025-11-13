Ansés paga el aguinaldo de diciembre 2025: quiénes lo cobran, montos y calendario de pago

Ansés informó que se pagará el aguinaldo correspondiente al último mes del año junto con el haber mensual para jubilados, pensionados y beneficiarios de Puam

Ansés informó el cronograma de pagos del aguinaldo 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) informó que el aguinaldo de diciembre 2025 se acreditará junto con los haberes mensuales. Además, el organismo confirmó que los jubilados que cobren la mínima recibirán un bono adicional de $70.000 , en el marco del refuerzo de fin de año.

De esta manera, algunos beneficiarios podrán contar con tres ingresos en diciembre: haber mensual, aguinaldo y bono extraordinario. El pago se realizará antes de las fiestas, según la terminación del número de documento.

Según las proyecciones de Ansés, el incremento por movilidad previsional será aproximadamente de 3%, en base a las estimaciones de inflación del Banco Central. Con esta suba, la jubilación mínima pasará de $333.085,39 a $343.077,95.

El aumento se sumará al bono de fin de año y al medio aguinaldo, conformando un ingreso total cercano a $584.616,93 para quienes perciban la mínima.

Quiénes cobran el aguinaldo y cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Cada cuota equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre.

Por ejemplo: si la mayor remuneración del segundo semestre fue de $400.000, el aguinaldo será de $200.000.

Sí cobran aguinaldo:

Jubilados y pensionados de Ansés.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).

Trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados).

Empleadas domésticas y trabajadores temporales (proporcional al tiempo trabajado).

Quiénes no cobran aguinaldo

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de programas sociales o asignaciones familiares.

Calendario de pagos del aguinaldo de Ansés en diciembre

El pago del aguinaldo y los haberes comenzará el miércoles 10 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0 : 10 de diciembre

DNI terminados en 1 : 11 de diciembre

DNI terminados en 2 : 12 de diciembre

DNI terminados en 3 : 15 de diciembre

DNI terminados en 4 : 16 de diciembre

DNI terminados en 5 : 17 de diciembre

DNI terminados en 6 : 18 de diciembre

DNI terminados en 7 : 19 de diciembre

DNI terminados en 8 : 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima