Uno Santa Fe | Información General | Ansés

Ansés paga el aguinaldo de diciembre 2025: quiénes lo cobran, montos y calendario de pago

Ansés informó que se pagará el aguinaldo correspondiente al último mes del año junto con el haber mensual para jubilados, pensionados y beneficiarios de Puam

13 de noviembre 2025 · 10:26hs
Ansés informó el cronograma de pagos del aguinaldo 2025

Gemini IA Google

Ansés informó el cronograma de pagos del aguinaldo 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) informó que el aguinaldo de diciembre 2025 se acreditará junto con los haberes mensuales. Además, el organismo confirmó que los jubilados que cobren la mínima recibirán un bono adicional de $70.000, en el marco del refuerzo de fin de año.

De esta manera, algunos beneficiarios podrán contar con tres ingresos en diciembre: haber mensual, aguinaldo y bono extraordinario. El pago se realizará antes de las fiestas, según la terminación del número de documento.

Según las proyecciones de Ansés, el incremento por movilidad previsional será aproximadamente de 3%, en base a las estimaciones de inflación del Banco Central. Con esta suba, la jubilación mínima pasará de $333.085,39 a $343.077,95.

El aumento se sumará al bono de fin de año y al medio aguinaldo, conformando un ingreso total cercano a $584.616,93 para quienes perciban la mínima.

Quiénes cobran el aguinaldo y cómo se calcula

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Cada cuota equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre.

Por ejemplo: si la mayor remuneración del segundo semestre fue de $400.000, el aguinaldo será de $200.000.

Sí cobran aguinaldo:

  • Jubilados y pensionados de Ansés.

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).

  • Trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados).

  • Empleadas domésticas y trabajadores temporales (proporcional al tiempo trabajado).

Quiénes no cobran aguinaldo

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

  • Beneficiarios de programas sociales o asignaciones familiares.

Calendario de pagos del aguinaldo de Ansés en diciembre

El pago del aguinaldo y los haberes comenzará el miércoles 10 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 29 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 30 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de diciembre

Ansés aguinaldo 2025 jubilados bono
Noticias relacionadas
anses oficializo un aumento para jubilados: a cuanto llegara la minima

Ansés oficializó un aumento para jubilados: a cuánto llegará la mínima

La yaguareté Acaí había sido liberada con un collar satelital hace un mes en El Impenetrable en Chaco

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

El calendario de feriados aún no está definido por el Gobierno Nacional

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

La caída del consumo también afecta a Arcor, que sufre un millonario derrumbe de sus ganancias

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Lo último

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Último Momento
Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Ovación
El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Marcos Díaz: Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.