Gran reunión boxística amateur en Centro Gallego

El festival se realizará este viernes 14 de noviembre, con la organización del gimnasio Upper y Parque Garay, y contará con 12 combates de aficionados

Orlando Azcurra del Parque Garay es uno de los organizadores del evento de este viernes en el Centro Gallego.

Este viernes 14 de noviembre, desde las 21, en las instalaciones del Centro Gallego (avenida Galicia 1357), se desarrollará un festival de boxeo organizado en forma conjunta por el gimnasio Upper y Parque Garay el cual según la programación dada a conocer, comprenderá la realización de 12 combates, de los cuales formarán parte pugilistas totalmente amateurs.

La reunión, fiscalizada por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, tendrá como protagonistas a diversos boxeadores que representan a gimnasios y escuelas de boxeo de la capital santafesina, como así también de diferentes localidades vecinas, los cuales buscarán dar un buen espectáculo.

Es importante destacar que será el último festival de aficionados de la temporada que realizarán en conjunto Orlando Azcurra y Luciano Fernández, aunque el promotor del gimnasio Parque Garay, prepara otro evento para el 5 de diciembre, denominado revolución King Box, el cual se llevará a cabo en el Fortín de nuestra capital, ubicado en Gorriti 5787.

El programa de peleas proporcionado por la organización de la velada

1- Lautaro Cardozo (Upper) vs. Brandon Pérez (Chino Box)

2-Arturo Gottardi (Willie Pep) vs. Juniors López (Club Colón)

3-Miguel Córdoba (Colastiné Boxing) vs. Thiago Contreras (Monzón Boxing)

4-Virginia Lugo (Upper) vs. Analía Bordón (Teo Box)

5-Federico Palavecino (Upper) vs. Marcos Olivares (King Box)

6-Valentín Mino (Willie Pep) vs. Juan Martínez (King Box)

7-Lucas Madolé (Colastiné Boxing) vs. Pablo Rodríguez (Chino Box)

8-Benjamín Carpio (Parque Garay) vs. Elías Roth (Bustos Box)

9-Luco Tavella (El Establo Box) vs. Cristian López (King Box)

10-Giuliana Niello (Upper) vs. Rocío Molina (Molina Box)

11-Facundo Andreschuk (Upper) vs. Joaquín Josenn (Chino Box)

12-Cristian Balbuena (Upper) vs. Agustín Carranza (Monzón Boxing)

Atractivo festival amateur en Cilsa

Este sábado 15 de noviembre se llevará a cabo un festival de boxeo amateur en el complejo de Cilsa, ubicado en la ruta nacional 11 y la circunvalación oeste. Con el acompañamiento del Chino Maidana Promotions, lo que se anuncia como una gran velada boxística, serán 12 peleas imperdibles, con servicio de buffet, entradas anticipadas accesibles, y la organización de Oscar Palacios, responsable del Palacios Boxing de nuestra capital.

Exitoso evento del Thunder en Sportivo Guadalupe

Con la organización de Diógenes Caunedo, responsable del gimnasio Thunder Box, se realizó recientemente en las instalaciones que Sportivo Guadalupe posee en Mitre al 7136, un atractivo festival de boxeo con una pelea profesional y siete con púgiles del campo aficionado.

En relación a la pelea entre rentados, la misma fue en peso pluma, a seis rounds, 3x1, el bonaerense Delmiro Bordón de 29 años (7-4-0) derrotó por puntos al rosarino Francisco Javier Coronel de 34 años (3-8-1 2Ko). El ganador de la pelea entre púgiles rentados, que favoreció al entrenado por Diógenes Totino Caunedo en el Thunder Box, en combate que tuvo como árbitro a Ariel Morua, fue por las siguientes tarjetas, Torcuato Arzeno 60-53, Raul Campilongo 60-54 y Edgardo Savino 59-54.

En cuanto a las peleas entre púgiles aficionados, Agustín Pavón del Toledo Box derrotó por puntos a Nicolás Leguizamón del Willie Pep, Nicolás Tobar del Olimboxing a Jonatan Salcedo del Thunder Box, y Cristian Benítez de Colón por RSC a Agustín Pittari del Thunder Box. Además, Agustín Franco del Thunder derrotó por puntos a Thiago Ruiz Díaz del Toledo Box, Julián Lencina del Thunder x Junior López de Colón, y Conrado Machado del Willie Pep a Nicolás Gaete del Thunder. Por su parte, por abandono, Valentín Miño del Willie Pep doblegó a Lautaro Castillo del Thunder y por puntos, Máximo Candia del Thunder derrotó a Leonardo Escobar de Colón.

Martinet Box prepara una velada en Barranquitas

Organizado por Claudio Martinet, ex púgil, promotor y entrenador de boxeo, quien llegó a ser campeón Sudamericano por mucho tiempo, anunció la realización para el 21 de noviembre, de un Gran Festival de Boxeo en las instalaciones del Club Barranquitas, ubicado en Pasaje Leiva 3645. Con el apoyo del senador Paco Garibaldi y el concejal Leonel Méndez, la velada dará comienzo a las 21.30, con seis peleas amateur, y tres exhibición, con un valor de las entradas de 5.000 pesos.