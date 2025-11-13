En el estadio cubierto Ángel Malvicino, Rivadavia superó 96-72 al juvenil elenco de Unión B, con lo cual obtuvo el derecho a enfrentar a Banco por la quinta posición del Torneo Oficial Prefederal.
Rivadavia goleó a Unión B y jugará por la quinta posición en el Prefederal
Por Ovación
13 de noviembre 2025 · 10:56hs
Asimismo, nuevamente habrá cruce entre Unión B y Unión A, esta vez para dirimir el séptimo lugar del Torneo Oficial Prefederal 2025.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - RONDA DEL 5° AL 8° PUESTO
PARTIDO ÚNICO
Martes 11 de noviembre
Unión A 76 (Matías Reynoso 21) - Banco Provincial 82 (Manuel Spreafico 22)
Miércoles 12 de noviembre
Unión B 72 (Agustín Ferrari 19) - Rivadavia Juniors 96 (Manuel García 22)
-Quinto Puesto: Banco Provincial vs. Rivadavia Juniors
-Séptimo puesto: Unión B vs. Unión A
Fuente: ASB