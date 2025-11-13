Uno Santa Fe | Ovación | Sanjustino

Sanjustino sufrió una dura sanción por parte de la Liga Santafesina

El tribunal de disciplina de la entidad liguista dispuso la quita de puntos y la suspensión de la cancha de Sanjustino por hechos ocurridos en el clásico ante Colón de San Justo

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2025 · 09:35hs
Sanjustino fue sancionado por el tribunal de disciplina de la Liga Santafesina.

El tribunal de disciplina de la Liga Santafesina de Fútbol dispuso una dura sanción para Sanjustino, el campeón del Torneo Apertura Marcos Méndez, pero en este caso por hechos sucedidos en el clásico frente a Colón de San Justo. El equipo Matador recibió la quita de puntos, una multa y la suspensión de la cancha.

Sanjustino fue duramente sancionado

Según lo que se consigna de fuentes confiables, los hechos se desencadenaron por una agresión al árbitro Carlos Córdoba, cuando salía de la cancha al vestuario. Hubo denuncia policial, y estuvo en la comisaría primera de la cabecera del departamento San Justo hasta bien entrada la madrugada. De ahí se presentó un informe, y salió el pedido de descargo de Sanjustino, por lo que hubo sanción, ya que no pudieron identificar al agresor.

De acuerdo a lo informado oportunamente, el árbitro confirmó que tuvo un corte del lado interno del labio, por esa razón debió ser atendido en el Samco. El club Sanjustino nunca identificó al agresor, cuando aparentemente se lo ve en el video, de ahí la triple sanción. Los hechos se registraron el pasado miércoles 29 de octubre en cumplimiento de la fecha 10 del Chijí Serenotti.

En aquella oportunidad, el derby del Portón del Norte santafesino quedó en poder de Colón de San Justo, que se impuso por 3 a 0 con goles de Maximiliano Melgratti, Claudio Albarracín y Lautaro Fagioli.

La sanción a Sanjustino según lo dispuesto por el tribunal disciplinario

1-Quita de 3 (tres) puntos correspondientes al presente torneo.

2-Multa equivalente a 80 (ochenta) entradas al valor de 5.000 pesos

3-Suspender provisoriamente la cancha del club Sanjustino para las divisiones Primera y Reserva en los partidos oficiales organizado por la Liga Santafesina de Fútbol.

En éste último apartado, hay que agregar que se pide correr vista nuevamente a la comisión de estadios para que se expida sobre la verificación de las condiciones de seguridad del estadio de barrio Mataderos.

Es importante destacar que en la tabla general de fase de grupos, Sanjustino pasó a ocupar la cuarta posición pero mantuvo la segunda posición de la zona 2 del Clausura. Quedó segundo por diferencia de gol con el Club Náutico El Quillá.

-Posiciones tabla general fase de grupos: Colón de San Justo 29, Sportivo Guadalupe 23, Unión de Santa Fe 22; Sanjustino, El Quillá, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 19; La Perla del Oeste y La Salle Jobson 18; Colón de Santa Fe 17, Independiente de Santo Tomé 16 y Ateneo Inmaculada 14.

-Cruces Clausura Octavos de final

Gimnasia y Esgrima vs. Colón de Santa Fe

El Quillá vs. Ateneo Inmaculada

Ciclón Racing vs. La Salle Jobson

La Perla del Oeste vs. Independiente

-Cuartos de final

Colón de San Justo

Sportivo Guadalupe

Unión de Santa Fe

Sanjustino

Tras darse a conocer la sanción de Liga Santafesina de fútbol al Club Sanjustino, El Matador comenzará la incursión de play off en octavos de final ante Independiente, en un escenario a determinar.

En el Torneo Regional Amateur deberá jugar el próximo domingo a las 19 en el Mercedes Alesso de Bieler, con el arbitraje de Joaquín Urbani, quien dirigió por última vez a Sanjustino en la 11° fecha del Clausura de Liga ante Unión de Santa Fe.

