La dirigencia de Unión tiene todo cerrado para adquirir el predio Casasol

Existe un acuerdo total entre las partes y de esta manera, la dirigencia de Unión que preside Luis Spahn comprará el predio Casasol

Luego de varias idas y vueltas, la dirigencia de Unión llegó a un acuerdo para adquirir el predio Casasol.

Finalmente Unión tendrá su predio . Y el mismo es Casasol, dado que en las últimas horas las partes involucradas en la operación llegaron a un acuerdo.

Luego de intensas negociaciones que tuvo avances y retrocesos, el presidente rojiblanco Luis Spahn y la familia Malvicino cerraron la operación de palabra y ahora falta la firma.

Así las cosas y después de mucho tiempo, Unión adquiere un predio, que conoce y muy bien dado que es utilizado desde hace muchos años por el plantel profesional y que se fue modernizando.

Al punto tal que allí concentra el plantel antes de los partidos y durante las pretemporadas. Cuenta con un gimnasio, tres canchas profesionales y la idea es construir una cuarta cancha.

Está claro que la gran deuda que tenía la gestión de Spahn y que tantos reclamos generó fue precisamente la demora para que el club tenga un predio propio. Algo que a partir de ahora, se convertirá en realidad.