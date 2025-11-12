Una situación de extrema violencia conmocionó el lunes por la noche a la ciudad de Santo Tomé, cuando un hombre de 52 años golpeó brutalmente a un adolescente de 15 tras una pelea entre los perros de ambos. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle La Rioja al 1200 y derivó en una denuncia por lesiones y amenazas radicada ante la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros
El atacante fue denunciado por lesiones y amenazas. El padre del menor, policía en actividad, filmó el violento episodio
Por Juan Trento
El conflicto comenzó cuando los animales se enfrentaron en la vereda. En ese momento, el adulto —identificado como D.V.— tomó un palo y atacó al adolescente con ferocidad, provocándole golpes visibles en la frente, la espalda y un brazo, donde presentaba heridas sangrantes.
El joven logró escapar y avisó a su madre, quien al verlo lastimado alertó al padre, un policía en actividad. El agente se dirigió hasta la casa del agresor para pedir explicaciones, pero fue recibido con una respuesta violenta: el hombre salió a insultarlo e incluso lo amenazó de muerte, al grito de “te voy a matar, negro de mierda”, mientras admitía haber golpeado al chico y se jactaba de tener “conocidos con poder”.
El padre filmó toda la secuencia, que fue incorporada como prueba en la denuncia formal presentada en la Subcomisaría 9ª.
Denuncia y actuación policial
Tras el ataque, el padre del menor llamó al 911 y relató brevemente lo sucedido. Minutos después, agentes del Comando Radioeléctrico se presentaron en el lugar, donde constataron las lesiones del adolescente y luego intentaron entrevistar al agresor, quien se negó a atenderlos.
En la madrugada, D.V. se presentó voluntariamente en sede policial, donde fue notificado de la denuncia en su contra por lesiones y amenazas.
El médico policial confirmó las lesiones visibles en el rostro, la espalda y el codo izquierdo del menor, y el informe médico ya fue incorporado al expediente judicial.
Intervención del MPA
El caso fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que dio aviso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial dispuso la recolección de pruebas y testimonios, así como el seguimiento de la evolución del adolescente agredido.