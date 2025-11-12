Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

El atacante fue denunciado por lesiones y amenazas. El padre del menor, policía en actividad, filmó el violento episodio

Una pelea de perros derivó en una pelea de vecinos donde un adolescente de 15 años fue agredido a palazos

Una situación de extrema violencia conmocionó el lunes por la noche a la ciudad de Santo Tomé , cuando un hombre de 52 años golpeó brutalmente a un adolescente de 15 tras una pelea entre los perros de ambos. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle La Rioja al 1200 y derivó en una denuncia por lesiones y amenazas radicada ante la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

El conflicto comenzó cuando los animales se enfrentaron en la vereda. En ese momento, el adulto —identificado como D.V. — tomó un palo y atacó al adolescente con ferocidad , provocándole golpes visibles en la frente, la espalda y un brazo , donde presentaba heridas sangrantes .

El joven logró escapar y avisó a su madre, quien al verlo lastimado alertó al padre, un policía en actividad. El agente se dirigió hasta la casa del agresor para pedir explicaciones, pero fue recibido con una respuesta violenta: el hombre salió a insultarlo e incluso lo amenazó de muerte, al grito de “te voy a matar, negro de mierda”, mientras admitía haber golpeado al chico y se jactaba de tener “conocidos con poder”.

El padre filmó toda la secuencia, que fue incorporada como prueba en la denuncia formal presentada en la Subcomisaría 9ª.

Denuncia y actuación policial

Tras el ataque, el padre del menor llamó al 911 y relató brevemente lo sucedido. Minutos después, agentes del Comando Radioeléctrico se presentaron en el lugar, donde constataron las lesiones del adolescente y luego intentaron entrevistar al agresor, quien se negó a atenderlos.

En la madrugada, D.V. se presentó voluntariamente en sede policial, donde fue notificado de la denuncia en su contra por lesiones y amenazas.

El médico policial confirmó las lesiones visibles en el rostro, la espalda y el codo izquierdo del menor, y el informe médico ya fue incorporado al expediente judicial.

Intervención del MPA

El caso fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que dio aviso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial dispuso la recolección de pruebas y testimonios, así como el seguimiento de la evolución del adolescente agredido.