Uno Santa Fe | Policiales | Santo Tomé

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

El atacante fue denunciado por lesiones y amenazas. El padre del menor, policía en actividad, filmó el violento episodio

Juan Trento

Por Juan Trento

12 de noviembre 2025 · 10:52hs
Una pelea de perros derivó en una pelea de vecinos donde un adolescente de 15 años fue agredido a palazos

gentileza

Una pelea de perros derivó en una pelea de vecinos donde un adolescente de 15 años fue agredido a palazos
Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Una situación de extrema violencia conmocionó el lunes por la noche a la ciudad de Santo Tomé, cuando un hombre de 52 años golpeó brutalmente a un adolescente de 15 tras una pelea entre los perros de ambos. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle La Rioja al 1200 y derivó en una denuncia por lesiones y amenazas radicada ante la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El conflicto comenzó cuando los animales se enfrentaron en la vereda. En ese momento, el adulto —identificado como D.V.tomó un palo y atacó al adolescente con ferocidad, provocándole golpes visibles en la frente, la espalda y un brazo, donde presentaba heridas sangrantes.

Una pelea de perros derivó en una pelea de vecinos

El hecho sucedió en la ciudad de Santo Tomé. Un adolescente de 15 años fue agredido a palazos

El joven logró escapar y avisó a su madre, quien al verlo lastimado alertó al padre, un policía en actividad. El agente se dirigió hasta la casa del agresor para pedir explicaciones, pero fue recibido con una respuesta violenta: el hombre salió a insultarlo e incluso lo amenazó de muerte, al grito de “te voy a matar, negro de mierda”, mientras admitía haber golpeado al chico y se jactaba de tener “conocidos con poder”.

El padre filmó toda la secuencia, que fue incorporada como prueba en la denuncia formal presentada en la Subcomisaría 9ª.

lesion 2

Denuncia y actuación policial

Tras el ataque, el padre del menor llamó al 911 y relató brevemente lo sucedido. Minutos después, agentes del Comando Radioeléctrico se presentaron en el lugar, donde constataron las lesiones del adolescente y luego intentaron entrevistar al agresor, quien se negó a atenderlos.

En la madrugada, D.V. se presentó voluntariamente en sede policial, donde fue notificado de la denuncia en su contra por lesiones y amenazas.

El médico policial confirmó las lesiones visibles en el rostro, la espalda y el codo izquierdo del menor, y el informe médico ya fue incorporado al expediente judicial.

Intervención del MPA

El caso fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, que dio aviso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial dispuso la recolección de pruebas y testimonios, así como el seguimiento de la evolución del adolescente agredido.

Santo Tomé perros adolescente
Noticias relacionadas
doble tentativa de homicidio: un ataque a balazos a un comercio de santo tome dejo dos heridos

Doble tentativa de homicidio: un ataque a balazos a un comercio de Santo Tomé dejó dos heridos

La cámara fue encontrada por las jóvenes que viajaron desde Coronda a Jujuy engañadas.

Coronda y una brutal trama de trata de personas: engañó a tres estudiantes, las llevó a Jujuy y las filmó en un baño

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado y detuvieron a su pareja

Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Cayó una avioneta cargada con cocaína en Arequito: Gendarmería custodia la aeronave e investigan el origen del vuelo

Lo último

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Último Momento
Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: Un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Brutal agresión en Santo Tomé: un hombre de 52 años golpeó con un palo a un adolescente tras una pelea entre perros

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Vialidad Nacional negó haber autorizado el radar en la ruta 168 y pidió explicaciones a la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe

Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

Unión y las decisiones que se vienen: qué contratos vencen en diciembre

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

El cambio obligado que tendrá Unión y la duda que debe despejar Madelón

Ovación
Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Santa Fe comenzó con la preparación para el Seven de la República

Santa Fe comenzó con la preparación para el Seven de la República

Todo lo que habrá en juego en la última fecha de la fase regular del Clausura

Todo lo que habrá en juego en la última fecha de la fase regular del Clausura

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.