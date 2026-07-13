Conflicto mafioso de la comunidad china en Santa Fe: la hipótesis del ataque criminal a balazos a una menor de 16 años en pleno microcentro

La joven de 16 años fue herida el viernes por la noche dentro de un local comercial de San Jerónimo al 2.100. El agresor no sustrajo un solo peso y la hipótesis principal apunta a una venganza vinculada a la apertura de una nueva sucursal comercial bajo la violenta modalidad encriptada de las venganzas entre la comunidad china .

Durante la noche del pasado viernes, después de las 20, en el microcentro de la ciudad de Santa Fe, una menor de 16 años resultó baleada dentro de un local comercial de calle San Jerónimo al 2.100 , casi esquina Salta, tal como fue revelado por UNO Santa Fe en la misma jornada y durante el fin de semana.

Con el avance del trabajo investigativo surgió que la menor es hija de un ciudadano argentino y de una ciudadana de nacionalidad china , y que el ataque sería la derivación de un conflicto mafioso entre integrantes de la comunidad china vinculado a la actividad comercial. La apertura de una nueva sucursal estaría entre las posibles motivaciones.

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Adolescente baleada en la caja registradora

La joven de 16 años se encontraba contando dinero en efectivo en la caja registradora cuando un delincuente estacionó una motocicleta sobre calle San Jerónimo, descendió del vehículo con el casco colocado, ingresó al local comercial y le disparó. Luego huyó del lugar sin sustraer dinero ni mercadería, un elemento que desde el primer momento orientó la investigación hacia la hipótesis de una venganza y descartó el móvil del robo.

Tras el hecho se registraron varios llamados a los operadores de la central de emergencias 911. Arribaron al lugar los oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe PSF, mientras también lo hizo un médico del SIES 107, que trasladó a la menor hasta el hospital Cullen. Allí constataron que presentaba un impacto de bala en uno de sus hombros con orificio de salida, le practicaron curaciones y luego recibió el alta médica.

Los oficiales que actuaron en primera instancia entrevistaron a testigos y a los propietarios del local comercial, y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, cuyas imágenes son consideradas cruciales para establecer, por la complexión física y la vestimenta, la identidad del agresor. La motocicleta utilizada fue hallada durante la noche del viernes en barrio San Lorenzo, en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe.

Presunta causa del ataque

Los pesquisas de la Brigada de Femicidios y los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajaron en el local comercial reuniendo elementos para reconstruir la urdimbre que explica el ataque. La principal línea investigativa indica que el hecho sería una represalia enmarcada en un conflicto entre comerciantes de la comunidad oriental, y que la apertura de una nueva sucursal por parte de la familia de la víctima habría desencadenado la agresión. Toda la información obtenida fue girada, en la misma jornada y durante el fin de semana, a la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación MPA.

Informaron la novedad sobre lo actuado a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y éstos hicieron lo propio con el fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la recepción de testimonios, el relevamiento y análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, el secuestro y peritaje de la motocicleta hallada en barrio San Lorenzo y las medidas tendientes a identificar y aprehender al autor del hecho.