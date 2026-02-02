Uno Santa Fe | Policiales | barrio

Ola de robos en barrios privados: en el country Las Almenas sustrajeron armas de fuego y municiones

El hecho fue descubierto por el propietario al regresar de vacaciones. Este caso se suma a robos en Aires del Llano y Los Molinos

2 de febrero 2026 · 00:04hs
Este fin de semana, el propietario de una vivienda del barrio privado Las Almenas, ubicado en la zona de countrys del cardinal norte de la ciudad de Santo Tomé, descubrió un robo al regresar de sus vacaciones junto a su familia. Al ingresar al inmueble constató el faltante de dos armas de fuego y una importante cantidad de municiones.

Las armas sustraídas serían de calibre considerado de guerra, además de varias cajas con municiones que se encontraban guardadas en el interior de la vivienda. El barrio cerrado, situado entre los kilómetros 150 y 153 de la autopista Santa Fe–Rosario, cuenta —al igual que la casa afectada— con sistemas de cámaras de videovigilancia que podrían haber registrado movimientos durante la ausencia de los moradores.

Peritajes e investigación

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI), ambas dependientes de la Policía de Santa Fe, que a su vez dieron intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

Por disposición del fiscal, se llevaron adelante los peritajes criminalísticos de rigor. El trabajo estuvo a cargo de personal del área Científica de la PDI, que realizó tareas en el interior de la vivienda y puso especial atención en el análisis de los sistemas de videovigilancia públicos y privados, tanto del domicilio como del barrio y de todo el perímetro.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el ingreso al inmueble.

En el country Aires del Llano

Un grave episodio de inseguridad se registró en la noche del jueves en el barrio privado Aires del Llano, ubicado sobre la autopista Santa Fe–Rosario, a la altura del kilómetro 5,5, en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé, donde un delincuente armado ingresó a viviendas, robó, efectuó un disparo y escapó.

Según la investigación, se trató de una sola persona, que accedió al predio desde la parte trasera de una de las viviendas, proveniente del sector sur. El intruso ingresó primero a una obra en construcción lindante, donde rompió el alambrado perimetral, dejando huellas visibles de su paso.

Robo y disparo

El delincuente logró ingresar a una vivienda y sustrajo 500 mil pesos en efectivo, 1.000 dólares estadounidenses y joyas de oro y plata, cuyo valor total no pudo ser precisado. La víctima remarcó que, si bien no se trataba de una suma de dinero elevada, lo sustraído —principalmente las joyas— tenía un alto valor personal..

Posteriormente, cerca de las 23, fue visto dentro de otra casa del barrio, en una galería de invierno, por un hombre quien advirtió la presencia del encapuchado.Al ser descubierto, el malviviente efectuó un disparo con un arma de fuego y se dio a la fuga. La víctima indicó que en su domicilio no constató la faltante de elementos.

Ante lo ocurrido, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso la presencia de personal de peritos en la escena para realizar las tareas correspondientes.

En el segundo domicilio se procedió al secuestro de un proyectil, presuntamente correspondiente a un cartucho calibre 9 milímetros. La causa fue caratulada como “robo y abuso de arma de fuego” y continúa en investigación, con autor hasta el momento no identificado.

En Los Molinos

Como resultado de una investigación impulsada por el Destacamento Sur de la ciudad de Recreo, este sábado fue aprehendido un hombre de 50 años señalado como presunto autor de un robo cometido en el interior del country Los Molinos. En el marco del procedimiento, además, se secuestraron elementos que habían sido sustraídos de una vivienda.

Denuncia e investigación

La actuación policial se inició a partir de la denuncia radicada por el damnificado en la dependencia policial de Recreo Sur, la cual fue comunicada de inmediato a la fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso avanzar con la investigación.

A partir de las primeras medidas, una partida policial se trasladó hasta el country Los Molinos, donde se secuestraron registros de cámaras de videovigilancia y se relevaron testimonios entre vecinos del lugar. Con esos elementos, los efectivos informaron a la fiscalía la necesidad de concretar dos requisas domiciliarias en viviendas ubicadas en calle Formosa al 7400 y Misiones al 7400.

Requisas y aprehensión

Con las órdenes correspondientes, los policías llegaron a ambos domicilios, dialogaron con los moradores y procedieron a la aprehensión de un hombre de 50 años, sobre quien recae la presunción de responsabilidad en el hecho investigado.

Durante una requisa exhaustiva en las dos viviendas, se logró el secuestro de una bicicleta, una computadora notebook y un bolso con diversos elementos, los cuales guardarían relación con el robo denunciado. Tanto el aprehendido como los objetos incautados fueron trasladados a la dependencia policial.

Intervención judicial

El resultado del procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Desde la fiscalía se dispuso que el hombre continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de robo.

