Tras dos requisas, aprehendieron a un hombre por un robo en el country Los Molinos

El procedimiento fue realizado por el Destacamento Sur de la Policía de Recreo. Secuestraron una bicicleta, una notebook y otros elementos sustraídos de una vivienda, y el sospechoso quedó a disposición de la fiscalía del MPA

Juan Trento

Por Juan Trento

1 de febrero 2026 · 12:06hs
Como resultado de una investigación impulsada por el Destacamento Sur de la ciudad de Recreo, este sábado fue aprehendido un hombre de 50 años señalado como presunto autor de un robo cometido en el interior del country Los Molinos. En el marco del procedimiento, además, se secuestraron elementos que habían sido sustraídos de una vivienda.

Denuncia e investigación

La actuación policial se inició a partir de la denuncia radicada por el damnificado en la dependencia policial de Recreo Sur, la cual fue comunicada de inmediato a la fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que dispuso avanzar con la investigación.

A partir de las primeras medidas, una partida policial se trasladó hasta el country Los Molinos, donde se secuestraron registros de cámaras de videovigilancia y se relevaron testimonios entre vecinos del lugar. Con esos elementos, los efectivos informaron a la fiscalía la necesidad de concretar dos requisas domiciliarias en viviendas ubicadas en calle Formosa al 7400 y Misiones al 7400.

Requisas y aprehensión

Con las órdenes correspondientes, los policías llegaron a ambos domicilios, dialogaron con los moradores y procedieron a la aprehensión de un hombre de 50 años, sobre quien recae la presunción de responsabilidad en el hecho investigado.

Durante una requisa exhaustiva en las dos viviendas, se logró el secuestro de una bicicleta, una computadora notebook y un bolso con diversos elementos, los cuales guardarían relación con el robo denunciado. Tanto el aprehendido como los objetos incautados fueron trasladados a la dependencia policial.

Intervención judicial

El resultado del procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Desde la fiscalía se dispuso que el hombre continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de robo.

• LEER MÁS: Así ingresó el delincuente al country Aires del Llano antes del robo en una casa y el disparo de arma de fuego

