Renovarán las estaciones de servicio de la autopista a Rosario y construirán una tercera

“Las estaciones de servicio de la autopista a Santa Fe van a cambiar por completo”, aseguró el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico

Las estaciones de servicio de la autopista Santa Fe-Rosario serán renovadas este año y en 2028 se construirá una tercera en el kilómetro 5. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, quien resaltó el cambio de cara que significarán estas intervenciones en los locales de YPF.

La Cámara de Diputados aprobó en marzo pasado el acuerdo del gobierno provincial con la petrolera de mayoría estatal a partir del cual se determinó la realización de mejoras en las estaciones de Villa La Ribera y Coronda. Además, el convenio incluye la construcción de una tercera estación de servicio en el kilómetro 5 de la autopista, donde el gobierno provincial desarrolla un tercer carril.

“Este año van a empezar las mejoras, van a cambiar completamente las estaciones de la autopista, tanto la de Villa la Ribera como la de Coronda”, sostuvo Enrico en contacto con Radiópolis (Radio 2). “Esto se hace por cuenta y cargo de YPF, que tiene que mejorar el estacionamiento, la zona de bar, su iluminación y carga eléctrica para vehículos. Esto arranca este año”.

Y añadió: “A partir de enero del 28 YPF se comprometió a construir una tercera en el kilómetro 5 de la autopista saliendo de Rosario, ya con otro formato más comercial, para vehículos livianos y con todas las franquicias que YPF tiene”.

Enrico se mostró satisfecho al respecto: “Es lo que hemos logrado en la renovación de la YPF”, dijo.

Otro beneficio

El gobierno provincial comunicó en agosto pasado que el convenio además otorgará a la Provincia un descuento relevante para el combustible de la flota vehicular de la Provincia, incluyendo patrulleros y ambulancias.

Por entonces, el gobernador Maximiliano Pullaro había destacado al respecto: “Somos la primera provincia que logra llevar adelante este convenio con la empresa más importante en la República Argentina. Este convenio nos llevó tiempo de trabajo. Se diseñó desde el Poder Ejecutivo, y la Legislatura sancionó una ley para llevar adelante este convenio marco”, recordó el mandatario.

“Principalmente -señaló- este acuerdo nos va a permitir reducir el gasto de combustible que tiene la Provincia. Esto se va a lograr a través de un sistema de control que tiene YPF, que nos permite cargar combustible a precio más barato establecido y acordado con la empresa. Además, con pago diferido”. Asimismo el mandatario dijo que el convenio “permitirá extenderlo a municipios y comunas, para que puedan ahorrar y bajar los costos que tienen de combustible”.

Detalles del acuerdo

La explotación comercial de la totalidad de las áreas de servicios ubicadas en los kilómetros 101, 29 y 5 de la Autopista es por 20 años. Las áreas ubicadas en los kilómetros 29 y 101 ya cuentan con la tenencia de YPF. La nueva estación en el kilómetro 5, a la altura del tercer carril que construye la Provincia, estará destinada al expendio de combustibles líquidos para vehículos livianos.

Además del expendio de combustibles líquidos, lubricantes y otros productos complementarios, YPF se encuentra facultada para prestar el servicio de recarga eléctrica para vehículos eléctricos, como así también al expendio de otros combustibles que en el futuro pudiera comercializar. El Área de Servicios Timbúes incluye el expendio de GNC.

El acuerdo también obliga a YPF a remodelar las Áreas de Servicios Timbúes y Arocena, tanto en sus aspectos operativos y funcionales, como en su estética integral y tiendas.

YPF proveerá todo el equipo de construcción, materiales, herramientas y mano de obra que la índole de las tareas requiera para su desarrollo en tiempo y forma, y su traslado al emplazamiento, dentro del mismo y su retiro en momento oportuno. Esto incluye 3.000 toneladas de asfalto para libre disponibilidad de Vialidad Provincial.

Por último, entre los aspectos a destacar del acuerdo, se encuentra la posibilidad de que municipios y comunas puedan adherir a YPF Ruta para hacer más eficiente el uso de combustibles de sus flotas.