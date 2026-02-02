Uno Santa Fe | Santa Fe | estaciones

Renovarán las estaciones de servicio de la autopista a Rosario y construirán una tercera

“Las estaciones de servicio de la autopista a Santa Fe van a cambiar por completo”, aseguró el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico

2 de febrero 2026 · 15:06hs
Renovarán las estaciones de servicio de la autopista a Rosario y construirán una tercera

Las estaciones de servicio de la autopista Santa Fe-Rosario serán renovadas este año y en 2028 se construirá una tercera en el kilómetro 5. Así lo confirmó el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, quien resaltó el cambio de cara que significarán estas intervenciones en los locales de YPF.

La Cámara de Diputados aprobó en marzo pasado el acuerdo del gobierno provincial con la petrolera de mayoría estatal a partir del cual se determinó la realización de mejoras en las estaciones de Villa La Ribera y Coronda. Además, el convenio incluye la construcción de una tercera estación de servicio en el kilómetro 5 de la autopista, donde el gobierno provincial desarrolla un tercer carril.

“Este año van a empezar las mejoras, van a cambiar completamente las estaciones de la autopista, tanto la de Villa la Ribera como la de Coronda”, sostuvo Enrico en contacto con Radiópolis (Radio 2). “Esto se hace por cuenta y cargo de YPF, que tiene que mejorar el estacionamiento, la zona de bar, su iluminación y carga eléctrica para vehículos. Esto arranca este año”.

Y añadió: “A partir de enero del 28 YPF se comprometió a construir una tercera en el kilómetro 5 de la autopista saliendo de Rosario, ya con otro formato más comercial, para vehículos livianos y con todas las franquicias que YPF tiene”.

Enrico se mostró satisfecho al respecto: “Es lo que hemos logrado en la renovación de la YPF”, dijo.

Otro beneficio

El gobierno provincial comunicó en agosto pasado que el convenio además otorgará a la Provincia un descuento relevante para el combustible de la flota vehicular de la Provincia, incluyendo patrulleros y ambulancias.

Por entonces, el gobernador Maximiliano Pullaro había destacado al respecto: “Somos la primera provincia que logra llevar adelante este convenio con la empresa más importante en la República Argentina. Este convenio nos llevó tiempo de trabajo. Se diseñó desde el Poder Ejecutivo, y la Legislatura sancionó una ley para llevar adelante este convenio marco”, recordó el mandatario.

“Principalmente -señaló- este acuerdo nos va a permitir reducir el gasto de combustible que tiene la Provincia. Esto se va a lograr a través de un sistema de control que tiene YPF, que nos permite cargar combustible a precio más barato establecido y acordado con la empresa. Además, con pago diferido”. Asimismo el mandatario dijo que el convenio “permitirá extenderlo a municipios y comunas, para que puedan ahorrar y bajar los costos que tienen de combustible”.

Detalles del acuerdo

La explotación comercial de la totalidad de las áreas de servicios ubicadas en los kilómetros 101, 29 y 5 de la Autopista es por 20 años. Las áreas ubicadas en los kilómetros 29 y 101 ya cuentan con la tenencia de YPF. La nueva estación en el kilómetro 5, a la altura del tercer carril que construye la Provincia, estará destinada al expendio de combustibles líquidos para vehículos livianos.

Además del expendio de combustibles líquidos, lubricantes y otros productos complementarios, YPF se encuentra facultada para prestar el servicio de recarga eléctrica para vehículos eléctricos, como así también al expendio de otros combustibles que en el futuro pudiera comercializar. El Área de Servicios Timbúes incluye el expendio de GNC.

El acuerdo también obliga a YPF a remodelar las Áreas de Servicios Timbúes y Arocena, tanto en sus aspectos operativos y funcionales, como en su estética integral y tiendas.

YPF proveerá todo el equipo de construcción, materiales, herramientas y mano de obra que la índole de las tareas requiera para su desarrollo en tiempo y forma, y su traslado al emplazamiento, dentro del mismo y su retiro en momento oportuno. Esto incluye 3.000 toneladas de asfalto para libre disponibilidad de Vialidad Provincial.

Por último, entre los aspectos a destacar del acuerdo, se encuentra la posibilidad de que municipios y comunas puedan adherir a YPF Ruta para hacer más eficiente el uso de combustibles de sus flotas.

estaciones Rosario autopista
Noticias relacionadas
Salió a almorzar con su mujer y su nieto y terminó apuñalado: el crudo relato del hombre atacado por un cuidacoches en la Recoleta

Salió a almorzar con su mujer y su nieto y terminó apuñalado: el crudo relato del hombre atacado por un cuidacoches en la Recoleta

enero cerro con solo dos homicidios en el departamento la capital y marco un minimo historico

Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Los brigadistas santafesinos ya están combatiendo los incendios en Chubut

Brigadistas santafesinos ya combaten los incendios forestales en Puerto Patriada, en Chubut

Un enjambre de avispas en San Carlos Centro atacó a tres personas y un hombre falleció

Un hombre murió luego de ser atacado por un enjambre de avispas en San Carlos Centro

Lo último

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Último Momento
De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

De un control vehicular a 18 allanamientos: persecución urbana y 13 kilos de cocaína escondidos en secarropas

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Kendry Páez se entrena en River y sueña con debutar ante Tigre

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

Rodrigo Battaglia fue operado y Boca ya tiene un cupo para reforzarse

La marca Maradona, en el centro de una nueva disputa judicial

La marca Maradona, en el centro de una nueva disputa judicial

El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

El trapito que apuñaló a un hombre en la Recoleta ya había protagonizado otros incidentes: la GSI intervino hasta tres veces en un mes por el mismo agresor

Ovación
Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Unión y Colón ponen primera en el Torneo Proyección

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Hora de ganar: Unión buscará su primer triunfo del año ante Gimnasia (M)

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Colón acelera en el Predio 4 de Junio pensando en el debut

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Santa Fe-Coronda 48: fiesta, emoción y un río que volvió a ser protagonista

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Por ahora, Corvalán sigue en Unión y se aleja la chance de jugar en Quilmes

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Llega la gran final del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

El Mercado Progreso festeja su aniversario con una noche de música, gastronomía y diseño

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único