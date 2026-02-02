Enero cerró con solo dos homicidios en el departamento La Capital y marcó un mínimo histórico

Uno Santa Fe | Santa Fe | enero

La provincia de Santa Fe registró 12 homicidios en total durante enero de 2026, el número más bajo desde que existen estadísticas

2 de febrero 2026 · 14:19hs
El mes de enero de 2026 finalizó con 12 homicidios en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, el registro más bajo desde que existen estadísticas sistematizadas. Dentro de ese panorama, el departamento La Capital contabilizó apenas dos homicidios, un dato que lo ubicó entre las jurisdicciones con menor nivel de violencia letal durante el inicio del año, según el Reporte Diario de Homicidios de la Secretaría de Análisis y Gestión de la Información (SAGI) del Ministerio de Justicia y Seguridad

De acuerdo a la información oficial, los restantes hechos se concentraron mayoritariamente en el departamento Rosario, donde se produjeron 8 de los 12 homicidios registrados a nivel provincial. En tanto, 15 de los 19 departamentos santafesinos no reportaron homicidios dolosos durante enero, lo que refuerza la tendencia descendente del fenómeno en amplias zonas del territorio.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, destacó que “es el valor más bajo del que tengamos registro” y remarcó que, al comparar con los meses de enero de 2022 y 2023, se observa “un descenso del 73 % a nivel provincial”. En el mismo sentido, señaló que la reducción de homicidios fue acompañada por una disminución de heridos por arma de fuego, un indicador que suele anticipar la evolución de la violencia letal.

El escenario en La Capital

Los datos del informe oficial muestran que el departamento La Capital cerró enero con dos homicidios, una cifra que se mantiene muy por debajo de los registros de años anteriores, como en 2016 y 2020 cuando llegó a haber 12 asesinatos. El relevamiento histórico incluido en el reporte SAGI evidencia que se trata de uno de los comienzos de año con menor cantidad de víctimas fatales en esta jurisdicción.

Criminalidad organizada y políticas de seguridad

Al analizar las causas de los homicidios registrados, Santantino indicó que “sigue habiendo un componente muy importante de criminalidad organizada”, especialmente en Rosario, donde el 75 % de los hechos estaría vinculado a ese fenómeno y el 25 % restante a conflictos interpersonales. No obstante, reconoció que los resultados alcanzados obligan a “consolidar estos valores y sostener la reducción de la violencia altamente lesiva”.

En ese marco, el funcionario vinculó los números con las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno provincial, al resaltar la implementación del régimen de detenidos de alto perfil, destinado a cortar el mando delictivo desde las cárceles, y la mejora en los tiempos de respuesta del 911, que permitió incrementar la presencia policial en la calle.

