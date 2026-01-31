Tragedia en Santo Tomé: murieron dos motociclistas tras un choque frontal en calle Sarmiento.

El conductor de un automóvil se cruzó de carril e impactó de frente contra la moto en la que viajaban las víctimas, ambas de 42 años. El automovilista reconoció la maniobra ante la policía y quedó aprehendido bajo la carátula de doble homicidio culposo.

Un gravísimo siniestro vial ocurrido en la tarde del viernes en la ciudad de Santo Tomé terminó con el peor desenlace: los dos ocupantes de una motocicleta perdieron la vida tras colisionar frontalmente con un automóvil en la intersección de las calles Sarmiento y Juan José Paso.

Las víctimas fueron identificadas como Héctor Martín L. y Aldo Sebastián D., ambos de 42 años.

El hecho se produjo alrededor de las 18:30. Según los primeros informes policiales, un Volkswagen Gol Trend, conducido por Marcos N. (67), circulaba por Sarmiento en sentido oeste-este cuando, por causas que aún intentan establecerse con precisión, cruzó de carril e impactó de lleno contra la motocicleta que venía en sentido contrario.

Reconocimiento y deceso de las víctimas

Un dato clave en la investigación es que el propio conductor del automóvil reconoció ante los efectivos policiales haber invadido el carril opuesto, lo que provocó el impacto frontal inevitable.

Como consecuencia del choque, ambos motociclistas sufrieron lesiones críticas:

Héctor Martín L.: fue trasladado de urgencia al Samco de Santo Tomé, donde falleció pocas horas después del accidente.

Aldo Sebastián D.: Debido a la complejidad de sus politraumatismos, fue derivado al Hospital José María Cullen de Santa Fe. Tras permanecer internado en terapia intensiva, su deceso se confirmó en la mañana de este sábado.

Situación judicial y peritajes

La fiscal Milagros Parodi tomó intervención en el caso y dispuso la aprehensión del conductor del Gol Trend. La causa fue caratulada provisoriamente como "doble homicidio culposo".

Asimismo, se ordenó el secuestro de ambos vehículos para que la Policía de Investigaciones (PDI) y los peritos accidentológicos realicen las tareas técnicas correspondientes. En el lugar del siniestro trabajó personal del Comando Radioeléctrico y el servicio de emergencias 107, quienes brindaron las primeras asistencias en una escena marcada por la violencia del impacto.