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De zapatos a bananas: el insólito botín de un ladrón detenido tras un robo fallido en barrio Candioti Sur

Un hombre de 37 años fue aprehendido por la Brigada Motorizada tras intentar robar un local comercial. En su poder hallaron desde un estéreo hasta frutas, pasando por un rollo de manguera. Debió ser asistido en el hospital Cullen por cortes en sus extremidades.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de mayo 2026 · 19:08hs
De zapatos a bananas: el insólito botín de un ladrón detenido tras un robo fallido en barrio Candioti Sur

De zapatos a bananas: el insólito botín de un ladrón detenido tras un robo fallido en barrio Candioti Sur

Durante la madrugada de este miércoles, las calles del barrio Candioti Sur, fueron escenario de un procedimiento policial que culminó con la detención de un ladrón herido. El hecho se desencadenó tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre un intento de robo en un comercio ubicado en la intersección de Las Heras y Gobernador Candioti.

Una persona que vestía una chomba a rayas y una gorra de color blanco habría ingresado al local con intenciones de robar. La damnificada, propietaria del establecimiento, fue quien dio el aviso de emergencia.

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Asistencia médica

Los oficiales lograron localizar a la persona en las inmediaciones del lugar descrito y procedieron a su aprehensión. Se trató de O. R. C., de 37 años, quien al momento de ser aprehendido presentaba cortes en ambas manos. Como consecuencia de la herida recibida por él aprehendido, éste fue trasladado en primera instancia al servicio de Medicina Legal y posteriormente al hospital Cullen, donde recibió curaciones.

Una vez cumplidas las diligencias sanitarias, fue conducido a la sede de la Estación Sur para continuar con las actuaciones de rigor.

En el procedimiento se secuestraron los siguientes elementos: un par de zapatos de color negro, un estéreo para automóvil marca Iveco, dos bananas, una bolsa de papel de color blanco y un rollo de manguera tipo nivel. El hecho contó con la presencia de un testigo. La investigación quedó en manos de los pesquisas de la Comisaría 1ª de la jurisdicción.

Delito imputado

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento de aprehensión a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de robo.

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