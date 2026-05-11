Comienzo adverso para Regatas en el inicio de la Liga de Honor

En el natatorio Pedro Consuegra, por la fecha 1 de la Liga de Honor, Regatas de Santa Fe cayó frente a River por un ajustado 12 a 11

Se puso en marcha la primera fecha de la Liga de Honor de waterpolo en el cual se registró la derrota de Regatas de Santa Fe en condición de local por un ajustado marcador. El rival de turno fue River , ante el que se había impuesto en el cotejo por la medalla de bronce de la Copa Argentina al vencerlo por 16 a 14 en el Parque Roca. Ahora, el elenco lagunero volverá a jugar el próximo fin de semana ante Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en calidad de visitante.

En un partido intenso, duro, de dientes apretados, y muy equilibrado, Regatas de Santa Fe fue superado por River Plate por 12 a 11 en el inicio de la Liga de Honor de Waterpolo. Fue bajo los arbitrajes de Juan Muñoz y Facundo Perré en el natatorio Pedro Consuegra de la entidad ubicada en avenida Alem y Vélez de nuestra capital.

El lagunero cayó por la mínima diferencia en un cotejo vibrante y muy disputado, en el cual tuvo a Juan Manuel Gayarin como el MVP, ya que además fue el goleador con 4 goles. En la escuadra santafesina el máximo anotador resultó Juan Fernández con dos conquistas. Es importante señalar que en el elenco millonario fue expulsado Guido Reboredo.

"Se nos escapó en dos momentos clave del tercero y del último cuarto. En el primero íbamos ganando 9 a 7, tuvimos un penal y lo fallamos. Y la jugada siguiente ellos meten un gol, así que de 10 a 7 que era la posibilidad terminamos 9 a 8. Ellos plantearon un segundo tiempo mucho más físico, sabíamos que iba a ser así incluso con los dos jugadores que tuvieron expulsados, casualmente por el juego brusco", le dijo Ovidio López a UNO Santa Fe.

Uno de los entrenadores del elenco verde y oro manifestó que "es nos afectó un poco, no lo pudimos salir de ese planteo y nos terminan ganando con dos goles de su mejor jugador, Juan Manuel Gayarin, y nosotros bajamos mucho la efectividad en ese último tiempo, y verdaderamente se nos escapó".

La primera fecha había arrancado con un triunfo de Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario ante el Combinado Beta Nacional por 20 a 18 con Tadeo Petrocceli fue el MVP. El gran clásico disputado en el sur provincial, fue victoria de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires sobre Gimnasia y Esgrima de Rosario por 20 a 11, con Carlos Camnasio y Martino Rizzo con 4 goles cada uno. En Argentinos Juniors, Provincial de Rosario venció a Independiente por 16 a 12 con cinco goles de Tomás Tilatti.

Síntesis: Regatas de Santa Fe 12- River Plate 11

Regatas de Santa Fe: Martín Del Rosso, Octavio Molinas, Mateo Freyre, Alejo Barbosa, Agustín Trossero, Lucas Picatto, Facundo Ramb, Valentino Abelenda, Santiago Scalzo, Mateo Picatto, Juan Fernández, Mateo López, Nicolás Villamayor y Maximiliano Brigada. DT: Ovidio López y Eduardo Bonomo.

River Plate: Matías Ballardini, Juan Pablo Río, Diego Giraudo, Tomás Pannitto, Guido Reboredo, Francisco Villanueva, Facundo Sabelli, Juan Manuel Gayarín, Mariano Mostacci, Bautista Ballardini, Alejandro Villanueva y Tomás Manocchio. DT: Guillermo Setti.

Goles:

CRSF: Juan Fernández (3), Freyre (2), M.Picatto (2), Molinas (1), L. Picatto (1), Ramb (1).

CARP: Juan Manuel Gayarín (4), Pannitto (3), Giraudo (2), F. Gayarín (2), Villanueva (1).

Cancha: Natatorio Pedro Consuega (CRSF)

Árbitros: Juan Muñoz y Facundo Perré.