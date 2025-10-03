Uno Santa Fe | Policiales | drogas

Desbaratan red de venta de drogas al menudeo en San Justo

Diez personas fueron aprehendidas tras una investigación de semanas. La PDI incautó estupefacientes, balanzas y armas de fuego en 16 inmuebles allanados.

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de octubre 2025 · 14:18hs
Tras varias semanas de investigación, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de San Justo, que culminaron con la aprehensión de diez personas vinculadas a la venta de drogas al menudeo.

Los operativos, un total de 16 allanamientos, se realizaron de manera coordinada y permitieron detener a los principales investigados, todos señalados como miembros de la misma organización narcocriminal dedicada al microtráfico en la ciudad.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron estupefacientes, armas de fuego, balas, balanzas de precisión, vehículos, dinero en efectivo y correaje con pistolera plástica, elementos que serán utilizados como pruebas en la investigación.

La novedad fue informada a la Jefatura de la PDI, que a su vez notificó a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Daniela Montegrosso. La fiscal ordenó que los aprehendidos permanezcan privados de su libertad, sean identificados y que se les forme causa como presuntos infractores de la Ley provincial de Microtráfico N° 14.239.

Este operativo refuerza los esfuerzos de las autoridades locales para combatir el microtráfico y desarticular las redes de venta de drogas al menudeo en San Justo, enviando un mensaje contundente sobre la lucha contra el crimen organizado en la región.

