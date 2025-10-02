Cayeron dos hombres acusados de explotación laboral en Arroyo Leyes: rescataron a 42 víctimas

Entre los elementos secuestrados figuran armas de alto calibre, celulares, contratos falsos y más de 10 millones de pesos en efectivo.

Este miércoles se llevó adelante un operativo contra la trata de personas y la explotación laboral en la localidad costera de Arroyo Leyes.

Una investigación del fiscal federal Walter Rodríguez, con sede en la ciudad de Santa F e, derivó en un amplio operativo contra la trata de personas y la explotación laboral en la localidad costera de Arroyo Leyes.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles en predios ubicados en el kilómetro 17,5 de la ruta provincial N° 1, donde personal de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió tras meses de tareas de inteligencia. Como resultado, fueron rescatadas 42 personas que se encontraban en condiciones de reducción a la servidumbre.

En el marco de la investigación, se concretó la aprehensión de dos sospechosos, identificados como P.F.A. (25) y R.A. (64), ambos acusados de ser responsables de las maniobras ilegales. La causa está caratulada como trata de personas con fines de explotación laboral agravada por la existencia de múltiples víctimas, la participación de menores de edad y la presencia de armas de fuego.

Elementos secuestrados

Durante los allanamientos, los pesquisas secuestraron equipos informáticos, teléfonos celulares, documentación contable, contratos y agendas, además de una camioneta VW Amarok. También se incautó un arsenal compuesto por una escopeta calibre 16, un revólver calibre 32, una escopeta 12/70, una pistola Bersa 9 mm, municiones de distintos calibres y una pistola de bengalas.

En paralelo, los efectivos hallaron un frasco con cogollos de marihuana, además de una suma millonaria en efectivo: 10.034.250 pesos y 4.205 dólares. Llamó la atención el secuestro de 27 remeras grises, que habrían sido utilizadas como uniforme para las víctimas.

Intervención judicial

Del operativo participaron la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Criminalística de la PDI, la UATRE, el RENATRE y la Coordinación de Rescate Nacional.

Tras el procedimiento, el fiscal Rodríguez dispuso que los detenidos permanezcan bajo custodia y se les forme causa como presuntos autores de explotación laboral.

