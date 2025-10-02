Le robaron la camioneta mientras descargaba mercadería en Av. Galicia y la encontró a dos kilómetros

Una Toyota Hiace fue sustraída mientras un trabajador descargaba mercadería. El vehículo fue recuperado en pocas horas y sin daños materiales pero le faltaba dinero en efectivo.

Le robaron una camioneta estacionada en Av. Galicia y la encontraron a dos kilómetros

Alrededor del mediodía, personal policial intervino en un hecho ocurrido en avenida Galicia al 1900 , donde un trabajador denunció la sustracción de su camioneta Toyota Hiace mientras se encontraba estacionada con la llave colocada durante la descarga de mercadería.

Tras la denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes . Minutos después, el denunciante informó que, mientras recorría la zona en busca del rodado, logró localizarlo en las inmediaciones de General Paz y Pedro de Vega .

Al inspeccionarlo, constató que solo faltaba dinero en efectivo, pero el vehículo no presentaba daños materiales.

Finalmente, la camioneta fue restituida a su propietaria mediante acta de estilo, mientras continúa la investigación para determinar la autoría de la sustracción del dinero.