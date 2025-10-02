Uno Santa Fe | Policiales | auto

Un auto volcado sorprendió a los transeúntes del centro santafesino

Una pareja resultó con heridas leves tras un espectacular accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada. El vehículo chocó contra dos palmeras, quedando dado vuelta por varias horas

2 de octubre 2025 · 07:39hs
Un insólito accidente de tránsito sorprendió a quienes circularon por la intersección de Obispo Gelabert y San Jerónimo. Allí, un Peugeot 208 negro terminó dado vuelta sobre la calzada, justo en la parada de la línea 9 de colectivos.

El siniestro ocurrió entre la 1 y las 1.30 de la madrugada, cuando una pareja circulaba por Obispo Gelabert. Según los rastros que quedaron en el asfalto, el conductor perdió el control del vehículo, que mordió el cordón del lado izquierdo, impactó contra dos palmeras y finalmente volcó.

El automóvil recorrió algunos metros sobre su techo hasta quedar “estacionado” cerca de la esquina. La pareja que iba en el vehículo fue trasladada al hospital José María Cullen con lesiones leves y algunos golpes, pero sin riesgo de vida.

El tránsito se mantuvo normal durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Cerca de las 7, una grúa municipal retiró el auto volcado, liberando por completo la calzada.

