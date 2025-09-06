Uno Santa Fe | Policiales | droga

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Fue el corolario de una investigación policial y judicial de varias semanas. El viernes se ejecutaron los allanamientos, detuvieron a los dos principales investigados y secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas y acondicionadas para venta y consumo.

Juan Trento

6 de septiembre 2025 · 10:54hs
Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de una investigación de varias semanas por la venta barrial de drogas en la ciudad de Esperanza, ejecutaron durante la jornada de la víspera dos allanamientos.

Aprehendieron a los dos principales investigados, N. A. M. y A. M. L., este último identificado como cobrador de las sustancias prohibidas. Durante la requisa en los inmuebles se secuestraron elementos probatorios incriminantes del delito investigado.

En las viviendas ubicadas en calle Cullen al 200 e Ingeniero Gadda al 1700, los investigadores incautaron dosis fraccionadas de cocaína y marihuana, plantas de cannabis sativa, elementos de corte y fraccionamiento de estupefacientes, una balanza de precisión, teléfonos celulares; $1.600.000 pesos y 400 dólares en efectivo

La novedad sobre los procedimientos, la aprehensión de los dos principales investigados y el secuestro de estupefacientes fue informada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez notificó al fiscal de la ciudad de Esperanza del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Benítez.

La fiscalía ordenó que los dos aprehendidos sigan privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239. Respecto de los elementos secuestrados, se indicó que permanezcan bajo cadena de custodia.

