Detuvieron a un hombre de 40 años por acosar a una adolescente de 13 en el centro santafesino

Vecinos, compañeros de escuela y transeúntes auxiliaron a la menor hasta la llegada de la Brigada Motorizada, que detuvo al agresor. El fiscal de Flagrancia definirá su situación procesal.

Este martes al mediodía, un grave hecho de acoso callejero tuvo como víctima a una adolescente de 13 años que descendía del colectivo de la Línea 5 en la esquina de 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen , en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe.

La menor fue interceptada por un hombre de 40 años identificado como O. A. P. , quien la atacó en la vía pública. La adolescente logró resistir y pedir ayuda, siendo auxiliada rápidamente por sus compañeros de la Escuela de Comercio Juana del Pino Rivadavia , además de vecinos y transeúntes que se solidarizaron y dieron aviso inmediato a la Central de Emergencias 911 .

Intervención policial

Ante la alerta, operadores del 911 enviaron a los oficiales más cercanos, pertenecientes a la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre ya retenido por un grupo de personas que había defendido a la menor. De inmediato lo redujeron, lo esposaron y lo trasladaron a una unidad de Orden Público, donde quedó aprehendido y a disposición de la Fiscalía.

Los agentes también comenzaron con la recolección de testimonios de testigos y verificaron la presencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, con el objetivo de contar con imágenes del ataque.

El accionar de los compañeros de la víctima, junto al compromiso de vecinos y peatones, fue fundamental para frenar el ataque y contener a la adolescente hasta la llegada de la policía.

Investigación y delitos imputados

La Unidad Regional I La Capital informó lo sucedido al Ministerio Público de la Acusación, donde el fiscal de Flagrancia en turno dispuso que el acusado continúe detenido. El hombre será investigado por el delito de resistencia a la autoridad y por la presunta infracción al artículo 84 en el marco de la ley de acoso callejero. Durante este miércoles, la Fiscalía definirá la situación procesal del detenido.

