Recapturan al prófugo que se evadió de la Comisaría 23° de Santo Tomé el pasado 18 de agosto

El detenido, que escapó tras romper las esposas y saltar un tapial, fue localizado en un barrio del sur de la ciudad. Está acusado de evasión y violación de una medida judicial por una denuncia de su ex pareja.

Efectivos policiales de la Comisaría 23° lograron la recaptura de un preso fugado , identificado como G. A. R., de 23 años , quien se había evadido el pasado 18 de agosto de esa misma dependencia ubicada en el sur de la ciudad.

Mientras realizaban un patrullaje preventivo por los barrios del sur de Santo Tomé, al llegar a Juan del Campillo al 3400 , los uniformados divisaron a un joven cuya complexión física coincidía con la del sujeto evadido semanas atrás. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó huir, pero fue rápidamente perseguido y reducido . Al verificar su identidad, confirmaron que se trataba de G. A. R., el mismo prófugo .

‍ La evasión de la Comisaría 23°

Tal como lo había informado UNO Santa Fe, el pasado 18 de agosto, G. A. R. fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico santotomesino por incumplir una medida judicial ordenada tras una denuncia realizada por su ex pareja. Debido a que la comisaría no cuenta con calabozos, el joven fue esposado a una columna metálica en el fondo del edificio, mientras se gestionaba su traslado.

Aprovechando un descuido, logró romper las esposas, escapó por el fondo del predio y saltó un tapial medianero, dándose a la fuga.

Desde entonces, el joven fue intensamente buscado por los distintos barrios del sur de la ciudad hasta que, finalmente, su actitud sospechosa y su intento de huida ante la presencia de un patrullero lo delataron. Fue trasladado y alojado en los calabozos de la Subcomisaría 16° de Santo Tomé.

Cargos imputados

La Unidad Regional I informó de la recaptura al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que G. A. R. permanezca privado de la libertad, sea debidamente identificado y se le formen causas penales por los delitos de violación de mandato judicial y evasión.

