Uno Santa Fe | Policiales | bandas

Megaoperativo antidrogas: desbaratan dos bandas narco con conexiones en cárceles y diferentes barrios de la ciudad

Fuerzas provinciales y federales detuvieron a 19 personas, entre ellas a "El Pato" Calderón, un preso ya condenado por narcotráfico. Secuestraron drogas, armas, dinero y tecnología

Juan Trento

Por Juan Trento

4 de septiembre 2025 · 11:43hs
Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda

gentileza

Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda

En un amplio operativo antidrogas ejecutado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, fuerzas federales y provinciales realizaron 14 allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe, en la cárcel federal de Coronda y en la cárcel provincial de Las Flores. La investigación, que comenzó el pasado 3 de junio, permitió desarticular dos organizaciones narcocriminales que operaban de manera independiente, tanto dentro de los penales como en distintos barrios santafesinos.

carcel de coronda.jpg

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina - Puerto de Santa Fe, en conjunto con personal de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, bajo las órdenes de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Laura Urquiza, Diego Vigo y Ezequiel Hernández.

La investigación se originó a partir de información que daba cuenta del ingreso de estupefacientes en unidades penitenciarias, especialmente en Las Flores y Coronda. Con el correr de los meses, se identificaron dos redes que, aunque actuaban por separado, estaban dedicadas a la comercialización de droga, la coordinación de puntos de venta barrial y la logística de narcotráfico carcelario.

allanamientos 2
Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda

Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda

allanamientos 1
Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda

Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda

El Pato Calderón, otra vez en la mira

Uno de los datos más relevantes del caso es la aprehensión de Juan Pedro Calderón, alias "El Pato", un interno de la cárcel de Coronda condenado previamente por narcotráfico. Calderón ya había sido investigado por usurpación de viviendas y se le incautaron en su momento casi 200 kilos de marihuana en un operativo realizado en el barrio San José. Ahora, nuevamente aparece vinculado como presunto organizador de una red narco que operaba desde prisión.

Elementos secuestrados

Durante los allanamientos, los agentes incautaron:

  • 173 gramos de cocaína

  • 61 gramos de marihuana

  • 903 mil pesos en efectivo

  • 15 teléfonos celulares

  • Una escopeta recortada calibre 12 con 19 municiones

  • Tres balanzas de precisión

  • Dos cámaras de videovigilancia tipo domo

  • Un reloj smartwatch

  • Una tablet

  • Dos tarjetas micro SD

El valor total estimado de los elementos incautados supera los 9 millones 900 mil pesos, según fuentes oficiales.

Los 19 detenidos serán imputados en las próximas horas por formar parte de asociaciones ilícitas con fines de narcotráfico, conforme a lo previsto en la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Además, el caso fue puesto en conocimiento de fiscales federales por posibles derivaciones de mayor alcance.

• LEER MÁS: Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero

bandas drogas cárceles Narcotráfico
Noticias relacionadas
El detenido de 40 años, acusado de acosar a una adolescente de 13 en el microcentro santafesino

Detuvieron a un hombre de 40 años por acosar a una adolescente de 13 en el centro santafesino

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

recapturan al profugo que se evadio de la comisaria 23° de santo tome el pasado 18 de agosto

Recapturan al prófugo que se evadió de la Comisaría 23° de Santo Tomé el pasado 18 de agosto

intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio los troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Lo último

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Franco Colapinto: Ahora tengo más confianza en el auto

Franco Colapinto: "Ahora tengo más confianza en el auto"

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

Último Momento
Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Cayó en Córdoba un prófugo acusado de abuso sexual: lo buscaban desde hacía 3 meses

Franco Colapinto: Ahora tengo más confianza en el auto

Franco Colapinto: "Ahora tengo más confianza en el auto"

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

El reemplazante de Colapinto, ilusionado por su debut en la FP1 de Monza

Fragapane: El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico

Fragapane: "El cambio que tuvo el plantel fue mental, pero también físico"

Senadores buscan rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir los DNU

Senadores buscan rechazar el veto presidencial a la emergencia en discapacidad y restringir los DNU

Ovación
Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colón oficializó la resolución del TAS y detalla los pasos a seguir en el caso Espínola

Colazo: Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes

Colazo: "Podemos competir con cualquiera y queremos pelear cosas importantes"

Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional