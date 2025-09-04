Megaoperativo antidrogas: desbaratan dos bandas narco con conexiones en cárceles y diferentes barrios de la ciudad

Fuerzas provinciales y federales detuvieron a 19 personas, entre ellas a "El Pato" Calderón, un preso ya condenado por narcotráfico. Secuestraron drogas, armas, dinero y tecnología

Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda

En un amplio operativo antidrogas ejecutado entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, fuerzas federales y provinciales realizaron 14 allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe , en la cárcel federal de Coronda y en la cárcel provincial de Las Flores . La investigación, que comenzó el pasado 3 de junio, permitió desarticular dos organizaciones narcocriminales que operaban de manera independiente, tanto dentro de los penales como en distintos barrios santafesinos.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina - Puerto de Santa Fe , en conjunto con personal de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe , bajo las órdenes de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Laura Urquiza, Diego Vigo y Ezequiel Hernández.

La investigación se originó a partir de información que daba cuenta del ingreso de estupefacientes en unidades penitenciarias, especialmente en Las Flores y Coronda. Con el correr de los meses, se identificaron dos redes que, aunque actuaban por separado, estaban dedicadas a la comercialización de droga, la coordinación de puntos de venta barrial y la logística de narcotráfico carcelario.

allanamientos 2 Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda gentileza

allanamientos 1 Se realizaron 12 allanamientos y requisas en la Cárcel de Las Flores y la Cárcel Federal de Coronda gentileza

El Pato Calderón, otra vez en la mira

Uno de los datos más relevantes del caso es la aprehensión de Juan Pedro Calderón, alias "El Pato", un interno de la cárcel de Coronda condenado previamente por narcotráfico. Calderón ya había sido investigado por usurpación de viviendas y se le incautaron en su momento casi 200 kilos de marihuana en un operativo realizado en el barrio San José. Ahora, nuevamente aparece vinculado como presunto organizador de una red narco que operaba desde prisión.

Elementos secuestrados

Durante los allanamientos, los agentes incautaron:

173 gramos de cocaína

61 gramos de marihuana

903 mil pesos en efectivo

15 teléfonos celulares

Una escopeta recortada calibre 12 con 19 municiones

Tres balanzas de precisión

Dos cámaras de videovigilancia tipo domo

Un reloj smartwatch

Una tablet

Dos tarjetas micro SD

El valor total estimado de los elementos incautados supera los 9 millones 900 mil pesos, según fuentes oficiales.

Los 19 detenidos serán imputados en las próximas horas por formar parte de asociaciones ilícitas con fines de narcotráfico, conforme a lo previsto en la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Además, el caso fue puesto en conocimiento de fiscales federales por posibles derivaciones de mayor alcance.

• LEER MÁS: Un padre y una madre fueron detenidos por golpear a un alumno de la escuela Cristo Obrero