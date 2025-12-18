Conmoción en Laguna Paiva: hallaron a un hombre muerto, colgado y maniatado con precintos en pies y manos

El macabro hallazgo se produjo este miércoles en una vivienda de calle Córdoba al 600. La justicia investiga si se trató de una determinación extrema o de un homicidio orquestado para simular un suicidio.

La ciudad de Laguna Paiva se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en una vivienda de calle Córdoba al 600. El caso, que ingresó inicialmente como un posible suicidio a través de un llamado al 911, dio un giro inmediato hacia el misterio debido a las extrañas circunstancias de la escena: la víctima, identificada como M. A. P., se encontraba colgada de un tirante de la galería, pero tenía sus manos y piernas sujetas con precintos.

Ante la complejidad del escenario, los efectivos de la Comisaría 13° procedieron a preservar el lugar y dieron intervención inmediata a la fiscalía. Si bien la escena presentaba elementos de una decisión personal, la presencia de las ataduras encendió las alarmas de los investigadores sobre la participación de terceros.

LEER MÁS: Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Investigación en curso

El caso fue derivado a la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal Iglesias ordenó que los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realicen un relevamiento exhaustivo del domicilio en busca de huellas, rastros y cualquier signo de violencia o forcejeo que pudiera indicar un ataque previo.

Para arrojar luz sobre las causas del fallecimiento, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Santa Fe, donde se le practicará la necropsia de rigor. Este estudio será determinante para saber si la muerte fue por asfixia mecánica compatible con el ahorcamiento o si existen lesiones previas que sugieran un escenario de criminalidad.

Secuestro de tecnología

Como parte de las diligencias para reconstruir las últimas horas de la víctima, la Justicia ordenó el secuestro de tres teléfonos celulares: el del hombre fallecido y los de dos familiares (un hombre y una mujer) que estuvieron en el lugar o forman parte del entorno cercano.

La principal hipótesis que intentan desentrañar los pesquisas es si se trató de un suicidio con características poco usuales o si, por el contrario, se está ante un homicidio "disfrazado" para desviar la atención de los investigadores.