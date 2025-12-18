Alarma en barrio Candioti Sur: denuncian una ola de entraderas por los patios de las viviendas

Vecinos de la zona sur del barrio se reunieron en una conferencia de prensa para visibilizar la inseguridad. Aseguran que se registraron al menos 12 robos en el último mes y medio bajo una modalidad recurrente: el ingreso a través de centros de manzana.

Vecinos de barrio Candioti Sur alzaron la voz este miércoles para denunciar una situación que califican de insostenible. En una conferencia de prensa brindada en la intersección de las calles Dorrego y Gobernador Candioti, los residentes detallaron que el sector ha sido blanco de entre 10 y 12 hechos delictivos en apenas 45 días, concentrados en un radio de solo tres manzanas.

El "patio" como vía de acceso de las entraderas

La preocupación principal radica en la metodología utilizada por los delincuentes. Según explicó Gerardo, uno de los voceros del grupo, los robos se concentran sobre las calles Ituzaingó, Alem, Vélez Sarsfield y Avellaneda. El patrón es siempre el mismo: los asaltantes acceden a los centros de manzana y, desde allí, saltan hacia los patios particulares para sustraer cualquier objeto de valor que encuentren a su paso.

"La persona entra con total desenfado, totalmente despreocupado", relató Gerardo con indignación. La audacia de los delincuentes llega a extremos insólitos: vecinos aseguran haber visto a ladrones caminar por arriba de los tapiales e incluso saludar a los propietarios antes de huir.

Cara a cara con el delito

A pesar de la frecuencia de los ingresos, los vecinos destacaron que, afortunadamente, no se han registrado episodios de violencia física extrema. En los casos donde los dueños de casa se toparon con los intrusos, la reacción de estos últimos ha sido la huida inmediata mientras los residentes se ponen a resguardo.

Si bien no tienen la certeza de si se trata de un solo individuo o una banda, las descripciones aportadas por los testigos coinciden en gran medida, lo que sugiere que podría tratarse de los mismos autores materiales.

El reclamo hacia la Justicia

Uno de los puntos más críticos de la denuncia no apunta al accionar policial, sino a la denominada "puerta giratoria" del sistema judicial. Los vecinos reconocieron que la Policía suele acudir con rapidez a los llamados al 911 y que, en una ocasión, se logró capturar a un sospechoso.

Sin embargo, el malestar crece al ver los resultados finales. "El trabajo policial fue efectivo, pero nos anoticiamos que ese delincuente a las pocas horas estaba en libertad y a los pocos días lo hemos visto nuevamente en otras casas", lamentó Gerardo, señalando que existen fallas estructurales que exceden la prevención policial y que permiten la reincidencia constante en el barrio.