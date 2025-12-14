Detuvieron a Luis Palavecino, un peligroso delincuente vinculado a la banda de Los Menores

La Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo este sábado en una localidad cercana a Rosario a Luis Palavecino , de 40 años, señalado como integrante de la banda de Los Menores, una organización narcocriminal de alta peligrosidad, dedicada al tráfico de estupefacientes y vinculada a hechos de violencia.

Desde hacía varios meses, la búsqueda de los prófugos más buscados se activó con recompensas millonarias que son ofrecidas por el gobierno de Santa Fe, para las personas que pudieran aportar información fehaciente sobre el paradero de los más buscados. Pero, en medio de ese recurso, se continúan con las investigaciones que tienen a criminales de gran calado y abultado prontuario policial entre los más perseguidos por los pesquisas policiales.

Fue el caso del último pez gordo, por el que se llegó a ofrecer recompensa como consecuencia del estrechamiento del cerco policial que definitivamente lo puso en la mira el día que lo ubicaron. Fue cerca de Rosario. Los investigadores se mimetizan con el lugar, realizaron la reunión de información necesaria, filmaciones y fotografías, todos recursos que fueron cruciales porque de esa manera detectaron que se trataba de Luis Daniel Palavecino, de 40 años. Cayó preso este fin de semana.

Operaciones de inteligencia

Los pesquisas que forman la dinámica de la parte operativa de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales -Ciope- trabajaron articuladamente con los dos elementos que lo componen en su naturaleza intrínseca: inteligencia criminal aplicada para detectar la presencia de un prófugo, seguimientos particulares, imágenes de cámaras de videovigilancia, patrullaje digital, mientras los operativos, una vez detectada la presunta presencia de una persona prófuga, articulan un operativo en el terreno.

Puestos de observación, vigilancia discreta y mimetizada con el lugar para no levantar sospechas y espantar al pájaro a ser cazado. Finalmente, la colección del trabajo de los elementos probatorios se recurre a la justicia para el allanamiento y la aprehensión.

Ese trajín descrito es el andamiaje que fue desplegado en una localidad cercana a la ciudad de Rosario, y para cuando los especialistas en irrupciones con el brechero a la cabeza, tiraron la puerta abajo de una vivienda, y Palavecino intentó escapar, la manzana y el inmueble estaba completamente rodeado. Lo atraparon, lo identificaron y se lo llevaron preso. Lo buscaban porque estaba prófugo como integrante de la banda criminal autodenominada Los Menores, que entre de sus hazañas criminales serían los autores de terminar con la vida de los dos máximos jefes de la barrabrava de Rosario Central el sábado 9 de noviembre de 2024, cuando asesinaron al Pillín Esteban Bracamonte y a su ladero eterno Ricardo Attardo, El Rana. Además a la misma banda se les atribuye ser los autores de otros homicidios y del armado de uno de los grupos dedicados a la recepción, estiramiento y venta de estupefacientes en la zona norte de Rosario. Además, y para el caso de Palavecino, se le atribuyen otros delitos menores contra las personas y contra la propiedad.

Seguirá preso

Informaron la novedad sobre la aprehensión durante la ejecución del allanamiento en una localidad cercana a la ciudad de Rosario, de Luis Daniel Palavecino de 40 años a la Jefatura de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales -Ciope- y éstos hicieron lo propio con la fiscalía y con el juez penal que libró la orden de allanamiento, que ordenaron que Palavecino siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como por los delitos por los que contaba con pedido de captura activo.

Mientras tanto, el líder de la banda narcocriminal rosarina, autodenominada Los Menores, Matías Ignacio Gazzani, de 29 años, sigue siendo buscado en Santa Fe como en todo el territorio de la República Argentina. El gobierno de Santa Fe, ofreció la suma de 60 millones de pesos, para todas las personas que pudieran aportar información fehaciente que facilite su captura. El gobierno nacional ofreció 10 millones de pesos por su captura. Gazzani es buscado por dos distintas causas: en la justicia provincial por ser el jefe de una asociación ilícita y en el orden nacional por la justicia federal por narcotráfico.