Persecución de película entre Santiago del Estero y Chaco: Gendarmería secuestró más de 90 kilos de cocaína

El operativo comenzó en Monte Quemado sobre la ruta 16 y terminó 250 kilómetros después en Presidencia Roque Sáenz Peña. La droga estaba oculta en mesas y sillas de hormigón armado.

13 de diciembre 2025 · 18:00hs
Una impresionante persecución policial que atravesó dos provincias terminó con el secuestro de más de 90 kilos de cocaína y un hombre detenido por narcotráfico, atentado y resistencia a la autoridad. El procedimiento fue encabezado por Gendarmería Nacional Argentina y se inició en Santiago del Estero, para concluir en la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras un despliegue coordinado de fuerzas federales y provinciales.

El inicio del operativo en Monte Quemado

El hecho ocurrió durante la madrugada del fin de semana, luego del amanecer, cuando oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional realizaban un control caminero de Prevención Activa sobre la ruta nacional 16, a la altura de la localidad de Monte Quemado, en el norte santiagueño.

Al detener la marcha de un vehículo para un control selectivo, el conductor se mostró visiblemente nervioso. En cuestión de segundos, aceleró de manera brusca, embistió a un gendarme y se dio a la fuga a toda velocidad, poniendo en riesgo la vida del personal y de terceros.

Operativo Paraná y persecución interprovincial

De inmediato se activó el Operativo Paraná, un sistema de seguimiento dinámico con postas móviles, que permitió mantener el control del vehículo en fuga durante un trayecto de aproximadamente 250 kilómetros.

En el despliegue participaron efectivos de Gendarmería Nacional, junto a policías de las provincias de Santiago del Estero y Chaco, quienes coordinaron cierres, relevos y monitoreo constante hasta lograr encerrar al vehículo en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Finalmente, el conductor fue aprehendido y quedó imputado por atentado y resistencia a la autoridad, además de los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Cocaína oculta en mesas y sillas de hormigón

Siguiendo el protocolo operativo de Gendarmería, el vehículo fue sometido a una minuciosa inspección. En el procedimiento intervino “Elena”, una de las perras adiestradas en detección de narcóticos, cuya reacción fue inmediata al acercarse a elementos de hormigón armado que eran transportados en el rodado.

Ante la marcación positiva del can, y con la presencia de testigos, un suboficial utilizó una masa de albañilería para romper una de las mesas y bancos de cemento. En su interior hallaron ladrillos envueltos en plástico, cuidadosamente acondicionados para el transporte.

El posterior narcotest confirmó las sospechas: se trataba de clorhidrato de cocaína. En total se contabilizaron 86 ladrillos, con un peso final de 90 kilos y 128 gramos.

Intervención judicial y causa federal

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de Gendarmería Nacional Argentina, que dio intervención al Juzgado Federal N° 2 de Santiago del Estero.

El magistrado ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, dispuso su correcta identificación y la formación de causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Además, se estableció una estricta cadena de custodia tanto para el vehículo secuestrado como para la totalidad de la droga incautada.

