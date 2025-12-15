Uno Santa Fe | Policiales | balazo

Un milagro en Santa Fe: un balazo atravesó el techo de una casa y cayó entre una mujer y su hija de 4 años

Un disparo de arma de fuego perforó el techo de una vivienda en calle Chaco al 6000 y la ojiva cayó entre una mujer y su hija, que resultaron ilesas. La PDI investiga el origen del disparo

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de diciembre 2025 · 08:29hs
La ojiva cayó entre madre y su hija de cuatro años y ambas resultaron ilesas

Un grave episodio de violencia armada ocurrió durante el fin de semana en el noroeste de la ciudad de Santa Fe, donde un disparo de arma de fuego penetró el techo de una vivienda y terminó cayendo entre una madre y su hija de cuatro años, que descansaban en una habitación de la planta alta. Ambas resultaron ilesas de manera milagrosa.

El hecho se registró en una casa ubicada sobre calle Chaco al 6000, cuando la mujer —policía provincial en actividad— se encontraba descansando junto a su hija. De manera repentina, la tranquilidad se vio interrumpida por un fuerte impacto: un balazo perforó el techo y la ojiva quedó entre los cuerpos de ambas.

Rápida reacción y llamado al 911

Gracias a su formación profesional, la mujer reaccionó de inmediato. Encendió la luz del dormitorio y constató que el proyectil había ingresado por la parte superior del techo. Sin perder tiempo, realizó la denuncia al 911, alertando sobre el gravísimo suceso.

Minutos después, efectivos de la Policía de Santa Fe, tanto de Orden Público como de Cuerpos, arribaron al lugar. La dueña de casa se identificó como personal policial en actividad, con funciones en la policía capitalina, y relató con detalle lo sucedido.

Peritajes criminalísticos y actuación judicial

Los uniformados realizaron una verificación ocular del inmueble y preservaron la escena para garantizar que el lugar permaneciera incólume hasta la llegada de los peritos. La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por orden del fiscal, se llevaron adelante los peritajes criminalísticos de rigor, a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes secuestraron la ojiva y realizaron las tareas técnicas para intentar determinar el origen del disparo.

