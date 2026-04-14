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Sauce Viejo: cayó preso un hombre acusado del asesinato de Oscar Gutiérrez ocurrido en marzo de 2025

Fue durante allanamientos, donde aprehendieron a un hombre acusado de asesinar a puñaladas a Gutiérre, en barrio San Agustín I. Secuestraron elementos incriminantes.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de abril 2026 · 11:24hs
Sauce Viejo: cayó preso un hombre acusado del asesinato de Oscar Gutiérrez

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Sauce Viejo: cayó preso un hombre acusado del asesinato de Oscar Gutiérrez, ocurrido en marzo de 2025

Esta mañana de martes, y tras un año de investigación, pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, con la colaboración de oficiales del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), ejecutaron dos allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Sauce Viejo, donde aprehendieron a un hombre que es el principal investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Oscar Ramón Gutiérrez, de 35 años.

La víctima fue asesinada a puñaladas en la tarde del domingo 23 de marzo de 2025 en calles del barrio San Agustín I, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe.

El crimen de Oscar Gutiérrez

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe, el domingo 23 de marzo de 2025, alrededor de las 19, Oscar Ramón Gutiérrez (35) fue atacado con un arma blanca en la zona torácica, en inmediaciones de la esquina de Bartolomé de las Casas y La Pampa.

Los vecinos denunciaron el ataque a la central de emergencias 911, y minutos después llegaron oficiales policiales que trasladaron a la víctima en un patrullero hasta el hospital Iturraspe. Sin embargo, la gravedad de las heridas y la pérdida de sangre provocaron su fallecimiento durante el traslado, según confirmaron los médicos del nosocomio.

Posteriormente, dos hermanos de la víctima protagonizaron destrozos en el hospital, causando daños en la mampostería y en los vidrios. Ambos fueron detenidos por daños.

Presunto autor del crimen

Los policías que intervinieron en el procedimiento inicial preservaron la escena del crimen hasta la llegada de los pesquisas de Homicidios y peritos de la PDI. A partir de testimonios recolectados en el lugar, lograron establecer la identidad del presunto autor.

Este martes, durante los allanamientos en Sauce Viejo, los investigadores lograron aprehender al sospechoso. Además, durante las requisas, secuestraron partes de un arma de fuego de fabricación casera (tipo tumbera), un revólver y 21 cartuchos de escopeta intactos.

Elementos probatorios

Las autoridades informaron sobre los resultados de los allanamientos, la detención del principal investigado y el secuestro de elementos probatorios a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez dio intervención a la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.

Desde la fiscalía ordenaron que el hombre continúe privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le forme causa como presunto autor del homicidio de Gutiérrez.

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Sauce Viejo preso homicidio
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