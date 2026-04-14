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Aprehendieron a un joven de 17 años, miembro de la banda "Los Pirañitas", acusado de asesinar a Mirko Hernán Ayala

Fue durante la realización de varios allanamientos en el marco de la investigación del joven Ayala, ocurrido el pasado 29 de marzo en Guadalupe Oeste

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de abril 2026 · 10:47hs
Un adolescente detenido por el crimen de un joven en Guadalupe Oeste

gentileza

Un adolescente detenido por el crimen de un joven en Guadalupe Oeste

Esta mañana de martes, y como corolario de una investigación por el asesinato de Mirko Ayala, quien fue ejecutado a balazos alrededor de las tres de la madrugada del domingo 29 de marzo en inmediaciones de calle Azcuénaga al 1500, en barrio Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa Fe, los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I realizaron cinco allanamientos simultáneos en los barrios Coronel Dorrego y Scarafía.

Como resultado del operativo, fue aprehendido un joven de 17 años, señalado como uno de los presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Pirañitas”, grupo vinculado a robos de motos y otros delitos contra las personas y la propiedad.

El asesinato de Mirko Ayala

Tal como fue anticipado por UNO Santa Fe, alrededor de las tres de la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026, en calle Azcuénaga al 1500, Mirko Ayala fue emboscado por uno o varios atacantes, quienes le dispararon en múltiples ocasiones. Un balazo en la cabeza fue el que le provocó la muerte.

Los estampidos alertaron a los vecinos de barrio Guadalupe Oeste, quienes al salir a la calle encontraron al joven tendido e inmóvil, y dieron aviso a la central de emergencias 911. Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 8ª y del Comando Radioeléctrico.

Ayala fue trasladado por los policías, junto a su hermana, en un patrullero hasta el hospital Iturraspe, donde falleció antes de las cuatro de la madrugada.

Pedradas y balazos contra la Policía

Durante el procedimiento, tanto efectivos policiales como pesquisas de Homicidios y peritos criminalísticos de la PDI debieron retirarse del lugar debido a agresiones con piedras y disparos por parte de un grupo de vecinos y familiares, tras conocerse la muerte del joven.

Por este motivo, los peritajes criminalísticos fueron realizados durante la mañana del domingo.

Desde ese momento, vecinos señalaron de manera coincidente a dos sospechosos, conocidos por los apodos de “Masita” y “Junior”, como los presuntos autores del ataque.

Investigación

A partir de entonces, los investigadores de Homicidios de la PDI Región I llevaron adelante diversas tareas: relevamiento de testimonios, análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, y verificación de los datos aportados sobre los sospechosos.

Toda esta información, junto con los resultados de los peritajes criminalísticos y la necropsia, fue incorporada al expediente judicial.

Finalmente, este martes se concretaron los cinco allanamientos simultáneos en Scarafía y Coronel Dorrego, donde fue aprehendido el adolescente de 17 años, considerado imputable según la legislación penal vigente.

Audiencia de imputación

La novedad fue informada a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez notificó al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Debido a la edad del detenido, la causa fue derivada a la Justicia de Menores, y ahora la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá fijar día, hora y lugar para la audiencia de imputación de cargos por el homicidio de Mirko Ayala.

• LEER MÁS: Un joven de 21 años fue emboscado y baleado en Guadalupe Oeste y murió en el hospital Iturraspe

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