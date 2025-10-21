Uno Santa Fe | Policiales | Reconquista

El trasfondo del doble homicidio en Reconquista

Las víctimas fueron una mujer de 22 años y un hombre de 36. El principal sospechoso fue pareja de ella y está detenido.

21 de octubre 2025 · 10:42hs
Doble homicidio en Reconquista. La casa donde ocurrió del caso policial que sacudió a la ciudad

Un hombre de 36 años y una mujer de 22 fueron asesinados a balazos el lunes a la tarde en Reconquista, ciudad cabecera del departamento General Obligado, en el norte de la provincia. La noticia del doble homicidio sacudió a la localidad, y la Policía de Investigaciones reportó poco después la detención del presunto responsable del crimen, expareja de la mujer. La secuencia del grave hecho no estaba clara hasta el momento y era materia de investigación.

El impactante caso se conoció el lunes a la tarde y todo sucedió en una vivienda ubicada en calle 40, entre 59 y 61. La hipótesis preliminar por el momento gira en torno a un caso de violencia de género, ya que los testimonios recolectados indicaban que el hombre detenido, Hermán I., de 49 años, dueño de ese inmueble, solía someter a maltratos y a hostigamientos a su expareja.

Las víctimas fueron identificadas como Martín Amílcar Blanco, de 36 años, quien recibió al menos tres impactos de arma de fuego; y Carol Mora, de 22 años, quien presentaban un tremendo golpe en el cráneo. Familiares de la joven declararon que la persona que aparece como principal responsable del doble homicidio “es un sujeto violento y obsesivo, de portar armas de fuego" y lo acusaron de "perseguir a Carol cuando ella decidió dejarlo”, según indicaron distintos medios de la región.

De acuerdo con la información oficial, el doble homicidio sucedió dentro de la casa ubicada en calle 40 y trascendió porque la madre del acusado fue la que denunció lo ocurrido a la policía. Todo indica que a ambas víctimas fueron ultimadas en el interior de esa casa y que el plan habría sido hacer desaparecer los cuerpos.

Desaparecer los cuerpos

De acuerdo con lo reconstruido por el portal Reconquista Hoy, el primer cuerpo que retiró del lugar fue el de Carol. Lo cargó en el baúl de su automóvil Audi (al que le sacó la rueda auxiliar para ganar lugar) y enfiló a un camino rural de Avellaneda, que une la ruta provincial 31 con la ruta nacional 11. Hermán I. paró su vehículo, bajó el cuerpo y lo arrastró hasta el tejido perimetral de un campo. Luego lo desplazó otros 15 metros dentro de la propiedad privada, donde lo descartó semidesnudo, entre unos aromitos.

El informe forense preliminar indicaba que la mujer presentaba un severo traumatismo de cráneo. Los investigadores creen que probablemente también haya querido ocultar el cuerpo de Blanco, pero no pudo. Solo lo arrastró unos metros dentro de su casa y ahí lo dejó. En ese lugar, lo encontró la policía. En el lugar también secuestraron tres armas de fuego y vainas de balas utilizadas.

La investigación del caso está a cargo del fiscal Sebastián Galleano, quien se constituyó en la casa donde ocurrió acompañado por sus colegas Juan Marichal y Luciana Chiavarini; y el fiscal regional Rubén Martínez.

