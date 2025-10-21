Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tagliamonte se la juega en Unión: "Ahora hay que ir por más, porque el club lo exige"

Con el objetivo de la permanencia asegurado, el arquero de Unión, Matías Tagliamonte, apuesta a pelear arriba. Eso sí, evitó hablar de su continuidad

21 de octubre 2025 · 22:28hs
Tagliamonte se la juega en Unión: Ahora hay que ir por más, porque el club lo exige

En una noche donde Unión volvió a sonreír y selló su permanencia con un contundente 3-0 ante Defensa, uno de los grandes protagonistas fue Matías Tagliamonte. El arquero volvió a mostrar seguridad bajo los tres palos y fue determinante al contenerle un penal a Abiel Osorio cuando el partido todavía estaba 2-0 en el 15 de Abril.

Tras el encuentro, el golero compartió sus sensaciones y reconoció la influencia de Leonardo Madelón en esa jugada clave. “Siempre Leo me remarca que espere hasta el final en los penales. Punto para él también”, soltó entre risas.

Más allá del triunfo, Tagliamonte valoró el momento grupal y la respuesta del equipo: “Estamos bien. Necesitábamos esta victoria tras sumar poco en los últimos partidos y nos cae en un momento clave”.

Con la permanencia asegurada y Unión en zona de clasificación, el arquero pidió no conformarse: “Hay que ir por más, porque el club lo exige y nosotros también lo tenemos como objetivo. Ahora miramos para adelante”.

Tagliamonte evitó hablar de su fututo en Unión

En cuanto a su situación personal, evitó hablar de su futuro y prefirió enfocarse en el cierre del torneo: “No se habló nada de mi futuro, quedan partidos y falta mucho. Veremos más adelante qué hacemos”. De todas formas, dejó en claro que se siente a gusto en Santa Fe: “Estoy muy cómodo acá y me siento respaldado. No sé si es mi mejor momento, pero me gusta estar en Unión”.

