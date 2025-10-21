Uno Santa Fe | Santa Fe | estacionamiento

Nuevo sistema de estacionamiento medido en Santa Fe: prevén que comience a funcionar en enero de 2026

“Estamos en el período de adjudicación con las distintas empresas que se presentaron y que cumplen con las especificaciones técnicas”, explicó el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti. Los detalles del nuevo sistema.

21 de octubre 2025 · 22:43hs
Nuevo sistema de estacionamiento medido en Santa Fe: planifican su puesta en funcionamiento para enero 2026.

Nuevo sistema de estacionamiento medido en Santa Fe: planifican su puesta en funcionamiento para enero 2026.

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó que el municipio avanza a paso firme en el proceso de adjudicación del nuevo sistema de estacionamiento medido (Seom), que incorporará tecnología inteligente y mayor flexibilidad en su funcionamiento. La intención es que el nuevo sistema comience a operar a partir de enero 2026.

“Estamos en el período de adjudicación con las distintas empresas que se presentaron y que cumplan con las especificaciones técnicas”, explicó Poletti en diálogo con LT10, al detallar el avance del proceso licitatorio.

Según indicó, la licitación contempla la posibilidad de realizar ajustes futuros: “Se hizo una licitación que permite que en el futuro, si consideramos que algo no está saliendo, podamos modificarlo”.

LEER MÁS: Nuevo sistema de estacionamiento medido: una aplicación indicará dónde hay lugar para estacionar en Santa Fe

Nuevo Seom, desde enero en la ciudad

El mandatario municipal confirmó la fecha tentativa de implementación: “Nuestra idea es que para el 2 de enero esté funcionando la nueva tecnología del Seom, creemos que el nuevo sistema será superador”.

Según agregó, la empresa que resulte adjudicataria “debe desarrollar un software para el nuevo Seom”, lo que permitirá integrar todas las funcionalidades del sistema en una misma plataforma digital.

Funcionamiento

El nuevo Seom tendrá un funcionamiento más dinámico, adaptado a las necesidades de cada zona de la ciudad. “El sistema inteligente permitirá que, por ejemplo, toda la zona sur de la ciudad que hoy tiene Seom todo el día pueda definirse si por la mañana el tránsito es intenso y es complicado estacionar, siendo necesario el Seom para ordenar y hacer que la gente utilice otro transporte para dirigirse hacia dicha zona, mientras que por la tarde se transforma en residencial”, explicó el intendente.

Poletti destacó que la nueva plataforma permitirá activar o desactivar el cobro según los horarios o la demanda, brindando mayor flexibilidad a los vecinos.

“Ese Seom se puede activar por la mañana y por la tarde se desactive para que el vecino pueda estacionar gratuitamente pese a que esté marcada la dársena. Se puede cambiar la tarifa en zonas con alto flujo de estacionamiento”, detalló.

Beneficios para usuarios y comerciantes

La ordenanza que regula el SEOM establece un área habilitada, nuevos horarios de funcionamiento y modalidades de pago más modernas. Las franjas horarias podrán determinarse según la demanda y la actividad de cada zona, contemplando pautas de estacionalidad y la presencia de comercios, oficinas, establecimientos educativos y espacios de esparcimiento.

Además, el valor del estacionamiento podrá abonarse por fracción de tiempo y por dársena ocupada, con un rango tarifario basado en el precio de un litro de nafta súper en la ciudad de Santa Fe, garantizando un pago justo y proporcional al uso del espacio.

Cada dársena estará identificada con letras o números para facilitar la fiscalización y el seguimiento en tiempo real a través de la plataforma digital.

estacionamiento Poletti Seom
Noticias relacionadas
Piden servicios en la Costanera para evitar que las casas de los vecinos se conviertan en baños públicos.

Vecinos de Bº 7 Jefes piden servicios para evitar que las casas sean baños públicos: "Es muy desagradable vivir así"

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Más de 300 mujeres tienen un código de emergencia activo en Santa Fe y el municipio brinda asistencia diaria a 30 víctimas

Más de 300 mujeres tienen un código de emergencia activo en Santa Fe y el municipio brinda asistencia diaria a 30 víctimas

Santa Fe devolvió más de $2.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

Santa Fe devolvió más de $2.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos

Lo último

Nuevo sistema de estacionamiento medido en Santa Fe: prevén que comience a funcionar en enero de 2026

Nuevo sistema de estacionamiento medido en Santa Fe: prevén que comience a funcionar en enero de 2026

Detuvieron al presunto autor del femicidio de Rosa Villagra, ocurrido en barrio Loyola Norte

Detuvieron al presunto autor del femicidio de Rosa Villagra, ocurrido en barrio Loyola Norte

Mauro Pittón, sincero en Unión: Seguimos siendo el equipo aguerrido que lucha todas

Mauro Pittón, sincero en Unión: "Seguimos siendo el equipo aguerrido que lucha todas"

Último Momento
Nuevo sistema de estacionamiento medido en Santa Fe: prevén que comience a funcionar en enero de 2026

Nuevo sistema de estacionamiento medido en Santa Fe: prevén que comience a funcionar en enero de 2026

Detuvieron al presunto autor del femicidio de Rosa Villagra, ocurrido en barrio Loyola Norte

Detuvieron al presunto autor del femicidio de Rosa Villagra, ocurrido en barrio Loyola Norte

Mauro Pittón, sincero en Unión: Seguimos siendo el equipo aguerrido que lucha todas

Mauro Pittón, sincero en Unión: "Seguimos siendo el equipo aguerrido que lucha todas"

Tagliamonte se la juega en Unión: Ahora hay que ir por más, porque el club lo exige

Tagliamonte se la juega en Unión: "Ahora hay que ir por más, porque el club lo exige"

Madelón: Volvimos a ser el Unión dinámico, generoso y molesto que a la gente le gusta

Madelón: "Volvimos a ser el Unión dinámico, generoso y molesto que a la gente le gusta"

Ovación
Tagliamonte se la juega en Unión: Ahora hay que ir por más, porque el club lo exige

Tagliamonte se la juega en Unión: "Ahora hay que ir por más, porque el club lo exige"

Mauro Pittón, sincero en Unión: Seguimos siendo el equipo aguerrido que lucha todas

Mauro Pittón, sincero en Unión: "Seguimos siendo el equipo aguerrido que lucha todas"

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Todo el color de la gente de Unión para el partido ante Defensa en el 15 de Abril

Todo el color de la gente de Unión para el partido ante Defensa en el 15 de Abril

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras