Uno Santa Fe | Policiales | hija

"Mi hija denunció mil veces y nadie hizo nada": el reclamo de la madre de la víctima del femicidio en barrio Loyola Norte

Rosa Villagra tenía botón de pánico y medidas de restricción contra su expareja, pero fue asesinada de varias puñaladas este martes

21 de octubre 2025 · 08:43hs
Mi hija denunció mil veces y nadie hizo nada: el reclamo de la madre de la víctima del femicidio en barrio Loyola Norte

La madre de Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, la mujer de 45 años asesinada a puñaladas por su expareja este martes en el barrio Loyola Norte, expresó su dolor y bronca ante la falta de respuestas judiciales. Aseguró que su hija había denunciado reiteradamente a su agresor, contaba con botón de pánico y medidas de restricción, pero que nunca fue detenido de manera efectiva.

“Mi hija hizo mil denuncias, pero la Policía nunca hizo nada. Le pusieron el botón de pánico, pero él siempre venía a molestarla, saltaba las rejas, le pegaba. Muchas veces me pegó a mí también cuando la defendía”, relató la mujer entre lágrimas.

Un femicidio anunciado

Según la madre de la víctima, el vínculo violento llevaba más de 20 años, con períodos en los que el agresor desaparecía durante días consumiendo alcohol y drogas, para luego regresar y ejercer violencia física y psicológica.

“Ella ya no quería vivir más con él. No entendía que se había terminado. No tenía motivos para matarla, mi hija no le debía nada. Todo lo que había en esa casa era de ella”, contó.

La mujer fue atacada dentro de su vivienda, delante de su hija de 25 años, quien intentó defenderla y recibió heridas cortantes en las manos. El asesino escapó saltando el portón con la cuchilla todavía en la mano.

femicidio 1

“¿Dónde están la Policía y la Justicia?”

Indignada por la inacción estatal, la madre apuntó directamente contra el sistema judicial y las fuerzas de seguridad: “Mi hija hizo muchas denuncias y nadie la protegió. Entran y salen, y siempre terminan matando. ¿Dónde están la Policía, los jueces? Las mujeres estamos desprotegidas. Hoy matan una por día.”

Vecinos confirmaron que escucharon los gritos de auxilio y vieron cómo el agresor escapaba del lugar. En tanto, la hija de la víctima permanece fuera de peligro y fue asistida por personal médico tras el brutal ataque.

El agresor está prófugo

El presunto femicida, S. F., de 40 años, continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía. Interviene la fiscal de la Unidad de Violencia Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó peritajes en la escena, toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

hija Loyola Norte víctima
Noticias relacionadas
conmocion en reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso

Conmoción en Reconquista: investigan un presunto doble homicidio y apresaron al principal sospechoso

intento de femicidio: los graves antecedentes del agresor que golpeo brutalmente a su expareja en un edificio de calle francia al 2700

Intento de femicidio: los graves antecedentes del agresor que golpeó brutalmente a su expareja en un edificio de calle Francia al 2700

intento de femicidio en un edificio de calle francia al 2700: un hombre violo dos medidas de restriccion y golpeo a su expareja con una manopla

Intento de femicidio en un edificio de calle Francia al 2700: un hombre violó dos medidas de restricción y golpeó a su expareja con una manopla

asesinaron a balazos a un joven en alto verde: fue emboscado mientras caminaba con un amigo

Asesinaron a balazos a un joven en Alto Verde: fue emboscado mientras caminaba con un amigo

Lo último

Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Último Momento
Javier Milei habló en la Televisión Pública: Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos

Javier Milei habló en la Televisión Pública: "Las elecciones son mucho más importantes de lo que creemos"

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

Nuevas Ideas cerró su campaña en Santa Fe con una caravana multitudinaria

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

Ovación
Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Exjugadores de Colón y Unión iniciaron su aventura en el Torneo Regional Amateur

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

Fútbol y un poco más: segundo capítulo con Juan Antonio Pizzi

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

La sanción a Sainz que podría beneficiar a Colapinto en México

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras