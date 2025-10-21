"Mi hija denunció mil veces y nadie hizo nada": el reclamo de la madre de la víctima del femicidio en barrio Loyola Norte

Rosa Villagra tenía botón de pánico y medidas de restricción contra su expareja, pero fue asesinada de varias puñaladas este martes

La madre de Rosa Gabriela Villagra de la Rosa , la mujer de 45 años asesinada a puñaladas por su expareja este martes en el barrio Loyola Norte , expresó su dolor y bronca ante la falta de respuestas judiciales. Aseguró que su hija había denunciado reiteradamente a su agresor , contaba con botón de pánico y medidas de restricción , pero que nunca fue detenido de manera efectiva .

“Mi hija hizo mil denuncias, pero la Policía nunca hizo nada. Le pusieron el botón de pánico, pero él siempre venía a molestarla, saltaba las rejas, le pegaba. Muchas veces me pegó a mí también cuando la defendía”, relató la mujer entre lágrimas.

Un femicidio anunciado

Según la madre de la víctima, el vínculo violento llevaba más de 20 años, con períodos en los que el agresor desaparecía durante días consumiendo alcohol y drogas, para luego regresar y ejercer violencia física y psicológica.

“Ella ya no quería vivir más con él. No entendía que se había terminado. No tenía motivos para matarla, mi hija no le debía nada. Todo lo que había en esa casa era de ella”, contó.

La mujer fue atacada dentro de su vivienda, delante de su hija de 25 años, quien intentó defenderla y recibió heridas cortantes en las manos. El asesino escapó saltando el portón con la cuchilla todavía en la mano.

femicidio 1

“¿Dónde están la Policía y la Justicia?”

Indignada por la inacción estatal, la madre apuntó directamente contra el sistema judicial y las fuerzas de seguridad: “Mi hija hizo muchas denuncias y nadie la protegió. Entran y salen, y siempre terminan matando. ¿Dónde están la Policía, los jueces? Las mujeres estamos desprotegidas. Hoy matan una por día.”

Vecinos confirmaron que escucharon los gritos de auxilio y vieron cómo el agresor escapaba del lugar. En tanto, la hija de la víctima permanece fuera de peligro y fue asistida por personal médico tras el brutal ataque.

El agresor está prófugo

El presunto femicida, S. F., de 40 años, continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía. Interviene la fiscal de la Unidad de Violencia Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó peritajes en la escena, toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.