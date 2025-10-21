Todo el color de la gente de Unión para el partido ante Defensa en el 15 de Abril

El 15 de Abril era escenario de otra presentación de Unión en el Clausura, en un duelo clave ante Defensa y los hinchas volvieron a ponerle pasión

El estadio 15 de Abril volvió a vestirse de rojo y blanco para recibir a Defensa y Justicia por la fecha 13 de la zona A del Clausura. Un partido con mucho en juego, que volvió a convocar a la familia de Unión en la Avenida López y Planes, pese al horario poco favorable (19.15) en día laborable.

Aun así, los hinchas no fallaron. Desde temprano comenzaron a llegar a los alrededores, aprovechando el buen clima para disfrutar de la previa como ya es costumbre: comidas al paso, bebidas refrescantes y charlas futboleras que mezclaron ilusión, nervios y el deseo de ver ganar al Tate.

• LEER MÁS: Semana clave: Unión busca cerrar la compra de Casasol

Las veredas se tiñeron de camisetas, banderas y bombos. En cada rincón del 15 de Abril se respiraba ese clima particular que solo la gente de Unión sabe generar, con cánticos, abrazos y sonrisas que pintaron una postal de pura pasión.

La cámara de UNO Santa Fe estuvo allí para retratar todo el color y la energía de la hinchada tatengue, que volvió a decir presente y acompañó a su equipo con el fervor de siempre. Una vez más, la tribuna fue parte esencial del espectáculo.

Las fotos de los hinchas de Unión

hinchas union 13

hinchas unión 12

hinchas unión 15

hinchas unión 14

hinchas unión 16