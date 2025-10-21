Uno Santa Fe | Policiales | Rosa

La madre del femicida de Rosa Villagra le pidió a su hijo que se entregue: "Que lo encuentre la policía"

Silvia, madre de S.F., de 40 años, instó a su hijo a entregarse tras el femicidio de Rosa Gabriela Villagra de la Rosa en barrio Loyola Norte. El hombre permanece prófugo y es intensamente buscado por la policía.

21 de octubre 2025 · 16:30hs
Silvia, madre de S.F., el hombre de 40 años que permanece prófugo tras asesinar a puñaladas a su expareja, Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años, se dirigió a su hijo a través de los medios: “Si mi hijo me está escuchando le pido que se entregue. Que se entregue y que no le pase nada”, afirmó.

La mujer expresó además su confianza en un desenlace seguro: “Lo dejo en manos de Dios, que exista el milagro que lo encuentre la policía”.

En declaraciones a Sol Play, la mujer advirtió que espera que su hijo “no tome una mala decisión y que lo perjudique aún más”.

Violencia de género en Santa Fe: hay seis denuncias por día y un patrón que se repite antes de cada femicidio

El crimen ocurrió poco antes de la 1:30 de la madrugada en una vivienda de Neuquén al 6800, barrio Loyola Norte, frente a los hijos de la víctima, una joven de 25 y un joven de 21 años.

Rosa Gabriela Villagra de la Rosa fue asesinada por S.F., quien ingresó violentamente a su casa y la atacó con un arma blanca. La hija mayor intentó proteger a su madre y resultó herida en una mano.

La víctima había realizado numerosas denuncias previas contra su agresor y contaba con medidas de restricción y botón de pánico, pero según su madre, la Justicia y la Policía no actuaron de manera efectiva.

Ante la escalada de violencia de género y femicidios, Ni Una Menos convoca a una marcha de antorchas en Santa Fe

El agresor permanece prófugo, y se montó un operativo policial intenso en la zona norte de Santa Fe y alrededores del río Salado.

El caso se enmarca en la preocupante tendencia de violencia de género en Santa Fe, donde se registran diariamente denuncias y se han implementado dispositivos de protección como botones antipánico y Códigos Violeta, destinados a brindar asistencia y resguardo a las víctimas.

Según datos municipales recientes, más de 300 mujeres cuentan con un código de emergencia activo y entre 25 y 30 reciben asistencia diaria por parte de la Dirección de Género.

El llamado de Silvia se suma a la urgencia de que el prófugo se entregue, mientras las autoridades continúan con la búsqueda para llevarlo ante la Justicia y dar respuesta a la familia de la víctima.

