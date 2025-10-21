Uno Santa Fe | Colón | Colón

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Ricardo Luciani se defendió de las críticas y cuestionamientos de Ricardo Magdalena, con quien compartió lista en elecciones anteriores en Colón.

21 de octubre 2025 · 09:11hs
La campaña electoral en Colón comienza a tomar temperatura con declaraciones cruzadas entre los referentes de diferentes agrupaciones. Esta vez, el protagonista fue Ricardo Luciani, de Sangre de Campeones, quien se defendió de las acusaciones de Ricardo Magdalena, de la agrupación que lleva su nombre, con quien compartió lista en elecciones pasadas.

Las acusaciones de Magdalena a Luciani que hicieron ruido en Colón

Magdalena, en diálogo con el programa En el Área, cuestionó la idoneidad de Luciani para ocupar un cargo en el club: “No quiero en Colón a un presidente como Luciani que es un títere de Spahn. Luciani dijo que yo tomé el camino de la mentira, cuando en realidad quien tiene que aclarar muchas mentiras es él. Quien hable mal de mí, preguntale cuanto me debe y en el caso de Luciani es bastante”.

Además, Magdalena criticó la sede del Club Sunchales, presidido por Luciani: “En su casa en la avenida Corrientes ejerce su función de ferretero, es su domicilio particular y además funciona la sede del club Sunchales. Un club con un montón de irregularidades que no presenta balances desde 2009. Todo esto está en la página de la IGJ. Por lo cual, ¿ustedes creen que esta persona puede ejercer una función en Colón? Presidiendo un club como lo es el Sunchales, en donde no tuvo la capacidad ni para comprar o poner dos metros cuadrados como sede de la institución”.

Luciani se defiende y plantea medidas legales

En diálogo con Sol Play (FM 91.5), Ricardo Luciani calificó las declaraciones de “bastante delicadas” y aseguró no sorprenderse por la estrategia política: “Conociendo todo el paño político de Colón no me sorprende nada”.

Luciani explicó su relación con el presidente de Unión, Luis Spahn, aclarando que son amigos desde hace 50 años, cuando cursaban juntos la secundaria, y negó cualquier vínculo societario: “Nunca tuve socios. Siempre me manejé en forma unipersonal, primero como bancario y después como comerciante”.

Respecto a las afirmaciones sobre la propiedad de su vivienda, Luciani señaló que las escrituras son de su propiedad, heredadas de sus padres junto a su hermano, y que sus abogados tomarán medidas legales frente a la difusión de información personal: “No tengo explicaciones sobre cómo han armado eso ni de dónde salió la información personal de una escritura. ¿Si la casa fuese de Spahn, cuál sería el delito?”.

La mirada hacia el futuro

A pesar de la polémica, Luciani reafirmó su compromiso con la agrupación y el proyecto electoral: “Yo sigo trabajando por la agrupación para que lleguemos al 30 de noviembre de la mejor manera y seamos Gobierno en Colón”.

Con estas declaraciones, la campaña en Colón se intensifica y promete nuevos cruces hasta el cierre de listas y la votación, prevista para finales de noviembre.

