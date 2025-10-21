Uno Santa Fe | Policiales | femicidio

Detuvieron al presunto autor del femicidio de Rosa Villagra, ocurrido en barrio Loyola Norte

Fue en un procedimiento ejecutado en las populosas calles del barrio donde sucedió el crimen. Aprehendieron a S. F. de 40 años. Una vecina lo denunció a la Policía.

Por Juan Trento

21 de octubre 2025 · 22:43hs
Esta noche de martes, en inmediaciones de la esquina de Gorriti y Ulrico Schmitd, en el barrio Loyola Norte, aprehendieron al presunto autor del femicidio de Rosa Gabriela Villagra de 45 años, identificado como S. F. de 40 años. El procedimiento fue ejecutado por agentes de la agrupación Cuerpos de la policía capitalina.

Una vecina del barrio Loyola Norte creyó reconocerlo cuando caminaba por calle Ulrico Schmith y Gorriti. Rápidamente lo denunció. Los efectivos lo interceptaron cuando transitaba con una sábana blanca cubriéndose parcialmente el rostro, una mochila y varias cajas de cartón.

En el lugar se procedió a su aprehensión, quedando inmediatamente a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Ataque con un arma blanca

El fiscal regional de la 1ª Circunscripción Judicial, Jorge Nessier, confirmó que la víctima, de 45 años, fue hallada sin vida en su vivienda de calle Neuquén al 6400, y que se investigan las circunstancias del crimen, que habría sido cometido con un arma blanca.

Desde el Gobierno de la Provincia se destacó la rápida articulación entre el personal de la Policía de Investigaciones (PDI), la Brigada de Femicidios y la Comisaría 10ª, que permitió dar con el sospechoso en menos de 24 horas desde ocurrido el hecho.

Las actuaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía de Homicidios Especiales del MPA, que dispuso la realización de pericias criminalísticas, levantamiento de rastros y toma de testimonios.

