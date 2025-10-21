Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mauro Pittón, sincero en Unión: "Seguimos siendo el equipo aguerrido que lucha todas"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, ponderó el partido que se hizo ante Defensa, "que venía puntero", y remarcó la necesidad de "sostener este ADN"

21 de octubre 2025 · 22:43hs
Unión volvió a sonreir este martes en el 15 de Abril con el triunfo un sólido 3-0 ante Defensa y Justicia para no solo sellar la permanencia en la Liga Profesional, sino además para quedar como escolta de Estudiantes en la Zona A del Torneo Clausura, a falta de tres fechas para el cierre.

• LEER MÁS: Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Tras el partido, el capitán Mauro Pittón analizó lo conseguido y destacó el valor del triunfo ante un adversario de jerarquía. “Nos llevamos tres puntos importantísimos ante un rival que venía puntero hasta esta fecha. Ni hablar acá con nuestra gente, donde nos venía costando”, expresó el mediocampista.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

Pittón también reveló cuál fue el mensaje del entrenador en la previa, clave para mantener el rumbo del equipo: “Nos pidió más que nada humildad, que sigamos siendo el equipo aguerrido, que lucha todas, que presiona alto y es intenso. Es nuestro ADN y lo que nos llevó a este lugar, después de un primer semestre donde no sumamos mucho. Es lo que hay que sostener, porque está muy parejo. Los detalles marcarán la diferencia”, sostuvo.

• LEER MÁS: Madelón: "Volvimos a ser el Unión dinámico, generoso y molesto que a la gente le gusta"

El capitán de Unión, sin vueltas

Finalmente, el capitán hizo una lectura general del certamen y de lo que se viene: “Esta es la paridad del fútbol argentino. Todos con sus ideas compiten con amor propio y todo pasa por demostrar. En el caso de Unión, sostenernos ahí en las fechas que quedan”, concluyó.

