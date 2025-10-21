Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Unión consiguió un triunfo clave en el 15 de Abril ante Defensa para entrar de lleno en la pelea por la clasificación y, por si fuera poco, selló la permanencia

Unión consiguió este martes por la noche un triunfo clave en el estadio 15 de Abril ante Defensa y Justicia por 3-0 y no solo se metió de lleno en la pelea por la clasificación en la zona A del Clausura , sino que además selló la permanencia en Primera División.

El equipo de Leonardo Madelón, que antes del encuentro estaba fuera de la zona de playoffs, llegó a las 20 unidades y trepó al segundo puesto de la Zona A , apenas un punto por debajo del líder Estudiantes (21).

A Unión todavía lo pueden superar Central Córdoba y Barracas Central, ambos con 18 puntos, pero el Tate mejoró notablemente su diferencia de gol, que ahora es de +6, un valor que puede ser determinante en la definición de los clasificados. Aseguró la permanencia porque en la próxima fecha deben jugar Godoy Cruz y San Martín (SJ) y cualquier resultado que saquen uno de los dos no podrá alcanzar al Tate.

Más allá de lo que ocurra en las próximas fechas, el dato más importante es que Unión aseguró la permanencia, cumpliendo así con el gran objetivo del año. Con la tranquilidad del deber cumplido, el equipo rojiblanco ahora apunta a seguir sumando para pelear por un lugar en la fase final del torneo.

Así quedó la tabla de la zona A, con Unión como escolta