Uno Santa Fe | Unión | Unión

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Unión consiguió un triunfo clave en el 15 de Abril ante Defensa para entrar de lleno en la pelea por la clasificación y, por si fuera poco, selló la permanencia

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2025 · 21:20hs
Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión consiguió este martes por la noche un triunfo clave en el estadio 15 de Abril ante Defensa y Justicia por 3-0 y no solo se metió de lleno en la pelea por la clasificación en la zona A del Clausura, sino que además selló la permanencia en Primera División.

El equipo de Leonardo Madelón, que antes del encuentro estaba fuera de la zona de playoffs, llegó a las 20 unidades y trepó al segundo puesto de la Zona A , apenas un punto por debajo del líder Estudiantes (21).

• LEER MÁS: Todo el color de la gente de Unión para el partido ante Defensa en el 15 de Abril

A Unión todavía lo pueden superar Central Córdoba y Barracas Central, ambos con 18 puntos, pero el Tate mejoró notablemente su diferencia de gol, que ahora es de +6, un valor que puede ser determinante en la definición de los clasificados. Aseguró la permanencia porque en la próxima fecha deben jugar Godoy Cruz y San Martín (SJ) y cualquier resultado que saquen uno de los dos no podrá alcanzar al Tate.

Más allá de lo que ocurra en las próximas fechas, el dato más importante es que Unión aseguró la permanencia, cumpliendo así con el gran objetivo del año. Con la tranquilidad del deber cumplido, el equipo rojiblanco ahora apunta a seguir sumando para pelear por un lugar en la fase final del torneo.

Así quedó la tabla de la zona A, con Unión como escolta

image
Unión es escolta en la zona A y se ilusiona.

Unión es escolta en la zona A y se ilusiona.

Unión Defensa Clausura
Noticias relacionadas
union aplasto a defensa, sello la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona a

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

union aplasto a defensa, es escolta en la zona a y sello su permanencia en primera

Unión aplastó a Defensa, es escolta en la zona A y selló su permanencia en Primera

union quiere sacarse la mufa de visitante en la liga nacional ante regatas (c)

Unión quiere sacarse la mufa de visitante en la Liga Nacional ante Regatas (C)

Por primera vez, el DT de Unión Leonardo Madelón decidió que Fragapane sea suplente.

Por primera vez, Madelón prescinde de Fragapane en la formación titular de Unión

Lo último

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Último Momento
El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

El uno por uno de Unión en la goleada ante Defensa y Justicia en el 15 de Abril

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Unión aplastó a Defensa, selló la permanencia y se ilusiona peleando bien arriba en la zona A

Marcha de las Antorchas: Santa Fe se manifestó en las calles por la creciente ola de violencia de género

Marcha de las Antorchas: Santa Fe se manifestó en las calles por la creciente ola de violencia de género

Vecinos de Bº 7 Jefes piden servicios para evitar que las casas sean baños públicos: Es muy desagradable vivir así

Vecinos de Bº 7 Jefes piden servicios para evitar que las casas sean baños públicos: "Es muy desagradable vivir así"

Ovación
Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Así está la tabla: Unión cortó la sequía y volvió a ser escolta en la zona A del Clausura

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Arde la política en Colón: Luciani respondió a los ataques de Magdalena

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

Los jugadores de Colón que aún entrenan de forma diferenciada

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

El arquero de Colón que también será titular en el equipo de Reserva

Dos buenas y una mala para los argentinos en el ATP 500 de Viena

Dos buenas y una mala para los argentinos en el ATP 500 de Viena

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras