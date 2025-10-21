Madelón: "Volvimos a ser el Unión dinámico, generoso y molesto que a la gente le gusta"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, se mostró satisfechó por la actuación ante Defensa y sorprendió al revelar que Augusto "Solari estaría desgarrado"

El triunfo ante Defensa y Justicia por 3-0 en el 15 de Abril no solo le dio a Unión la permanencia en Primera División, sino que lo dejó como escolta en la Zona A del Clausura . Con esa mezcla de alivio y entusiasmo, Leonardo Madelón analizó el rendimiento y dejó frases que reflejan el momento.

“Contento, porque ganamos otra vez en casa. Volvimos a ser el equipo dinámico, generoso y molesto. No sobró fútbol, pero sí garra y coraje, que a la gente le gusta”, expresó el entrenador, valorando el carácter.

Madelón, a fondo en Unión

El DT también se tomó un momento para agradecer al grupo de trabajo que colaboró en la preparación: “Quiero agradecer al cuerpo técnico de Tercera y a los chicos que estuvieron el sábado como sparrings. Hicieron un trabajo estupendo. Si salía bien se los iba a dedicar, así que muchas gracias a ellos”.

En cuanto al análisis futbolístico, Madelón fue cauto: “Es totalmente positivo el balance. De local merecíamos ganar un partido. La prioridad siempre fue salir de abajo. Si nos liberamos de ese peso, esperemos crecer en lo futbolístico. No tenemos muchas variantes, creo que ahora se desgarró (Augusto) Solari y esperemos que no se haya lesionado (Julián) Palacios. Soy cauto y ojalá terminemos más arriba, con el hincha festejando una clasificación”.

El DT destacó el presente de Mateo Del Blanco, una de las figuras: “No tiene una talla alta, pero es potente y buen pie. Está madurando y ya rindió los exámenes. Nos da pelota parada, creció mucho y compite”.

Sobre el funcionamiento del grupo, Madelón remarcó: “Hubo un vestuario lindo, donde hablaron jugadores como Claudio (Corvalán), que no está jugando, y eso es importante. Era el partido para confirmar lo que veníamos haciendo. Vi un equipo sólido y esta es la versión que me gusta”.

image Madelón resaltó que Unión recuperó "la mística" de la que tanto habla.

Madelón no se la cree en Unión pese a pelear arriba

También elogió a Matías Tagliamonte, figura en el arco rojiblanco: “Estoy contento con él. Percibe que hay paz cuando charlamos. Siempre le digo que espere hasta el final en los penales, porque muchos te engañan y él es largo. Me gustan los arqueros que salen, porque solucionan problemas”.

Respecto al momento general, el técnico reconoció: “Estoy más tranquilo, más relajado. A veces cuesta, pero no aflojo”. Y valoró la competencia interna: “(Agustín) Colazo en su momento se quería ir y le dije que se quede, que iba a rendir y hacer goles. No me creía, pero le insistí. Está bueno que todos compitan. Quizás no sea un equipo que brille, pero damos el máximo y no ahorramos en esfuerzo”.

En todo momento, evitó hablar de pelear por el campeonato: "Me cuesta decirlo, pero estamos para entrenar mañana (por este miércoles) y pensar en el partido en Rosario. No hay que abusar. La gente está bien y en la calle me agradecen porque laburamos y se defiende el escudo. Solo les digo, tranquilos, que el equipo crece y confía. Yo no miento, porque le ganamos a un rival bravo con tres goles. Antes que nada, equilibrio natural y emocional".

Finalmente, dejó una reflexión que resume su filosofía sabiendo que ahora habrá que visitar a Newell's, al que no vence en Rosario hace 20 años: “Las rachas están para cortarse. Veníamos de visitante con una camiseta que no quería nadie, y ahora la quieren todos. Hay que seguir con humildad, respetar a Newell’s y confiar en lo que hacemos. El grupo tiene salud y eso está bueno”.