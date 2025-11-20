Uno Santa Fe | Policiales | Alto Verde

Emboscaron a un hombre en Alto Verde y lo balearon con perdigones de plomo: está internado en el Cullen

Se trata de un hombre de 33 años quien presenta heridas en sus piernas tras dos disparos de escopeta. Vecinos lo auxiliaron y fue trasladado al hospital

Juan Trento

Por Juan Trento

20 de noviembre 2025 · 11:22hs
Prensa

Un violento ataque a balazos ocurrió este jueves por la noche en el distrito costero de Alto Verde, donde un hombre de 33 años resultó herido tras recibir perdigonadas de plomo disparadas desde un cartucho de escopeta. La víctima, identificada como Jonatan Maximiliano Aguilera, fue sorprendida cerca de las 20 en el pasaje 6 de la manzana 3 mientras caminaba rumbo a su casa.

Aguilera contó que escuchó dos detonaciones y, de inmediato, sintió un intenso ardor en ambas piernas. Comenzó a gritar pidiendo auxilio y fueron sus propios vecinos quienes se acercaron para asistirlo mientras alertaban al 911.

Intervención policial y traslado al hospital Cullen

A los pocos minutos llegaron efectivos de la Comisaría 24° y del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), quienes preservaron la escena y esperaron la llegada del personal médico del SIES 107. Los enfermeros le realizaron las primeras curaciones y luego lo trasladaron en ambulancia al hospital José María Cullen.

En el shockroom, los médicos de guardia confirmaron que presentaba impactos de municiones de plomo, compatibles con un disparo de escopeta. Tras ser atendido, quedó internado en observación. Más tarde, agentes del Destacamento N° 11 dialogaron con la víctima, quien aseguró que no logró ver a los agresores debido a la emboscada y a la oscuridad del lugar.

Paralelamente, policías de Orden Público y de Cuerpos realizaron un relevamiento en la zona, donde entrevistaron a los vecinos que socorrieron a Aguilera y comenzaron la búsqueda de testigos. También identificaron cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que podrían haber captado el momento del ataque o la huida de los responsables.

Investigación y peritajes

La novedad fue comunicada a la Unidad Regional I y al fiscal de Homicidios, Estanislao Giavedoni, quien ordenó una serie de medidas: informe médico detallado, identificación de testigos, análisis de cámaras y realización de los peritajes criminalísticos correspondientes.

El área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) efectuó los trabajos en la escena para intentar recuperar evidencias que permitan avanzar en la identificación de los autores del ataque.

Alto Verde hombre escopeta
