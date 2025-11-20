Uno Santa Fe | Policiales | choque

Impactante choque en el microcentro santafesino: un auto y una moto terminaron dentro de un banco

El hecho sucedió durante la madrugada en San Jerónimo y La Rioja y dejó dos heridos. Las cámaras de seguridad de la zona serán clave para determinar cómo se produjo el siniestro.

Por Juan Trento

20 de noviembre 2025 · 08:44hs
Un auto y una moto terminaron dentro de una entidad bancaria tras protagonizar un fuerte accidente. 

Un fuerte choque ocurrido durante la madrugada de este jueves en la esquina de San Jerónimo y La Rioja terminó con un auto y una motocicleta incrustados en la ochava de una sucursal bancaria ubicada en el microcentro de la ciudad.

Un auto y una moto terminaron dentro de una entidad bancaria tras protagonizar un fuerte accidente.

El siniestro se registró cerca de la 1 de la madrugada y dejó como saldo dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital Cullen para su atención.

Según las primeras versiones, el auto circulaba por calle La Rioja cuando, al llegar a San Jerónimo, colisionó con una moto que cruzaba la intersección. Tras el impacto, el conductor del vehículo perdió el control y ambos rodados terminaron impactando contra la estructura del banco, provocando importantes daños materiales.

Por protocolo, la entidad bancaria contó con una guardia de seguridad durante toda la noche para evitar posibles intentos de robo, debido a la rotura de cristales y la afectación de la fachada.

En la zona hay varias cámaras de seguridad, cuyas grabaciones serán clave para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer eventuales responsabilidades.

