La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante el martes, pasadas las 8, tres allanamientos simultáneos en Sunchales que derivaron en la detención de un hombre de 34 años, identificado como J. M. L.. El operativo se enmarca en una causa por encubrimiento de robo, tenencia indebida de arma de fuego y tenencia simple de estupefacientes.
Sunchales: la PDI detuvo a un hombre por encubrimiento, tenencia de arma y drogas en múltiples allanamientos
Tres allanamientos simultáneos terminaron con la detención de un hombre de 34 años
Por Juan Trento
Las medidas se concretaron en viviendas ubicadas en Carlos Gardel al 400, 19 de Octubre al 300 y Rosario al 300, dentro del ejido urbano de Sunchales. Las órdenes fueron solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la conducción del fiscal Juan Manuel Puig, y autorizadas por la autoridad judicial competente.
Secuestros durante los allanamientos
En el interior de los domicilios, los investigadores secuestraron una carabina calibre .22, un teléfono celular, 34 cartuchos calibre 9 mm, 138 calibre .22, seis cartuchos calibre 12/70 y uno calibre 16, además de una réplica de pistola 9 mm marca Crosman.
También incautaron una motocicleta Honda CBX 250, que contaba con pedido de secuestro a requerimiento de la Policía Federal Argentina.
Los procedimientos contaron con el apoyo de pesquisas de la PDI de Rafaela, San Cristóbal y Sunchales, junto a los grupos de irrupción de San Cristóbal y el GOT de Tostado.
Delitos imputados
Tras el operativo, la novedad fue informada a la Jefatura de la PDI, que a su vez notificó al fiscal del MPA. El funcionario judicial ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad, sea debidamente identificado, y se le forme causa como presunto autor de los delitos de encubrimiento de robo, tenencia indebida de arma de fuego y tenencia de estupefacientes, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico Nº 14.239.