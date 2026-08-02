Esperanza: aprehendieron a un joven de 20 años por daños y lesiones en un contexto de violencia de género

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al sospechoso tras una denuncia de la víctima. La causa es investigada por el fiscal Pablo Pallud, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió este fin de semana en Esperanza a un joven de 20 años , investigado como presunto autor de los delitos de daños y lesiones leves dolosas en un contexto de violencia de género . La investigación es llevada adelante por el fiscal Pablo Pallud , del Ministerio Público de la Acusación (MPA) .

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento policial que alertó sobre un presunto hecho de violencia de género ocurrido en una vivienda de la ciudad.

Al llegar al lugar, efectivos del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI entrevistaron a la víctima, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja y denunció además daños ocasionados durante el episodio.

Como resultado de la intervención, los investigadores aprehendieron al presunto agresor en el domicilio.

La investigación continúa bajo la órbita del MPA

Tras el procedimiento, la PDI informó lo ocurrido a su Jefatura, que a su vez dio intervención al fiscal Pablo Pallud.

El representante del MPA dispuso que el aprehendido permanezca privado de su libertad, sea examinado por Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI Las Colonias, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I. En tanto, la calificación legal provisoria de la causa es por los delitos de daños y lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género.