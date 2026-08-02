Uno Santa Fe | Policiales | Esperanza

Esperanza: aprehendieron a un joven de 20 años por daños y lesiones en un contexto de violencia de género

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al sospechoso tras una denuncia de la víctima. La causa es investigada por el fiscal Pablo Pallud, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de agosto 2026 · 16:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Un detenido por violencia de género en Esperanza

gentileza

Un detenido por violencia de género en Esperanza

La Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió este fin de semana en Esperanza a un joven de 20 años, investigado como presunto autor de los delitos de daños y lesiones leves dolosas en un contexto de violencia de género. La investigación es llevada adelante por el fiscal Pablo Pallud, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Denuncia y aprehensión

El procedimiento se inició a partir de un requerimiento policial que alertó sobre un presunto hecho de violencia de género ocurrido en una vivienda de la ciudad.

Al llegar al lugar, efectivos del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI entrevistaron a la víctima, quien manifestó haber sido agredida físicamente por su pareja y denunció además daños ocasionados durante el episodio.

Como resultado de la intervención, los investigadores aprehendieron al presunto agresor en el domicilio.

La investigación continúa bajo la órbita del MPA

Tras el procedimiento, la PDI informó lo ocurrido a su Jefatura, que a su vez dio intervención al fiscal Pablo Pallud.

El representante del MPA dispuso que el aprehendido permanezca privado de su libertad, sea examinado por Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI Las Colonias, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I. En tanto, la calificación legal provisoria de la causa es por los delitos de daños y lesiones leves dolosas en contexto de violencia de género.

Esperanza joven daños Violencia de Género
Noticias relacionadas
Tres detenido y más de 570 dosis de cocaína secuestrada en Villa Hipódromo 

Cayeron una mujer y dos hombres por venta barrial de drogas: secuestraron 575 dosis de cocaína

barrio santa lucia: cayo preso un hombre tras efectuar disparos al aire con un arma de fuego

Barrio Santa Lucía: cayó preso un hombre tras efectuar disparos al aire con un arma de fuego

El lugar en donde sucedió el hecho en la vecina ciudad de Santo Tomé

Santo Tomé: intentaron matar a un joven a tiros, sobrevivió y permanece grave en terapia intensiva

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Lo último

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Último Momento
Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Se terminó el ciclo de Ezequiel Medrán en Colón

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Economía circular en Santa Fe: recuperaron más de seis toneladas de materiales reutilizables en seis meses

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Accidente fatal Monte Vera: murió un motociclista tras un choque con un auto y el conductor quedó imputado

Nuevo edificio de Tribunales: comenzó la mudanza de las primeras dependencias y el traslado continuará durante todo agosto

Nuevo edificio de Tribunales: comenzó la mudanza de las primeras dependencias y el traslado continuará durante todo agosto

Tenemos que ser protagonistas: Pullaro lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

"Tenemos que ser protagonistas": Pullaro lanzó la cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026

Ovación
Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Unión, con agenda definida: así será su recorrido entre las fechas 4 y 7 del Clausura

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Alan Crenz estrenó su título latino superligero con un gran nocaut

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Se cerró la fase regular en un atractivo Torneo del Interior

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

Barracas Central se impuso con la mínima y le ganó a Riestra

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal