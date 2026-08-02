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Barrio Santa Lucía: cayó preso un hombre tras efectuar disparos al aire con un arma de fuego

El procedimiento ocurrió este domingo por la madrugada. Efectivos del Comando Radioeléctrico sorprendieron a un joven realizando disparos al aire, lo aprehendieron y le secuestraron una pistola Bersa calibre .22 cargada

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de agosto 2026 · 13:57hs
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Barrio Santa Lucía: cayó preso un hombre tras efectuar disparos al aire con un arma de fuego

Esta madrugada de domingo, alrededor de la 1.30, en la intersección de avenida Mosconi y Moreno, en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Santa Fe, efectivos del Comando Radioeléctrico que realizaban patrullajes preventivos observaron a un hombre que extrajo un arma de fuego y comenzó a efectuar disparos al aire. Ante la gravedad de la situación, los policías intervinieron de inmediato, lograron reducirlo y procedieron a su aprehensión.

Durante el procedimiento, los uniformados le secuestraron una pistola marca Bersa, calibre .22 largo, de color gris y con municiones en su interior. El detenido fue identificado por sus iniciales como M. F. R., de 24 años.

Sorprendido mientras realizaba disparos

Los efectivos del Comando Radioeléctrico patrullaban la zona sudoeste de la capital provincial cuando escucharon varias detonaciones. Mientras circulaban por avenida Mosconi en dirección sur, observaron al joven sosteniendo un arma de fuego en una de sus manos.

De inmediato descendieron del móvil policial, lo redujeron sin que se produjeran incidentes, lo desarmaron y concretaron su aprehensión. Posteriormente, fue trasladado y alojado en un calabozo de la Comisaría 2ª de la ciudad de Santa Fe.

Intervención de la Fiscalía y peritajes criminalísticos

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luis Alberto Filippi.

El fiscal ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad, sea examinado por Medicina Legal, correctamente identificado y alojado en una dependencia policial. Además, dispuso las diligencias periciales sobre el arma secuestrada y calificó provisoriamente el hecho como abuso de arma de fuego de uso civil.

Por su parte, agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos en el lugar y secuestraron siete vainas servidas calibre .22, que quedaron incorporadas a la investigación.

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