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Santo Tomé: intentaron matar a un joven a tiros, sobrevivió y permanece grave en terapia intensiva

El ataque ocurrió durante la madrugada de este domingo en la vecina ciudad La víctima es Santiago Barreto, de 22 años, quien recibió tres disparos en distintas partes del cuerpo y permanece internado en estado crítico en el hospital Cullen

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de agosto 2026 · 12:22hs
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El lugar en donde sucedió el hecho en la vecina ciudad de Santo Tomé

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El lugar en donde sucedió el hecho en la vecina ciudad de Santo Tomé

Un joven de 22 años, identificado como Santiago Barreto, fue víctima de un violento ataque a balazos durante la madrugada de este domingo en la intersección de las calles Roverano y Batalla de San Lorenzo, en el barrio Villa Adelina Oeste de la ciudad de Santo Tomé.

La víctima fue emboscada y baleada a mansalva. Recibió tres impactos de bala, uno en el abdomen, otro en la zona lumbar y un tercero en la pierna izquierda. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde fue intervenido quirúrgicamente y luego quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con pronóstico reservado.

En el lugar trabajaron efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Unidad Regional I, quienes preservaron la escena, realizaron las primeras actuaciones, buscaron testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Más tarde se sumaron investigadores de Homicidios y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI). Hasta el momento no hay personas aprehendidas por el ataque.

Denuncia, asistencia y traslado

Fueron los vecinos de la zona quienes alertaron a la Central de Emergencias 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Minutos después arribaron al lugar efectivos de la Subcomisaría 16ª y del Comando Radioeléctrico, quienes aseguraron la escena mientras una ambulancia trasladaba al herido al hospital Cullen para recibir atención médica de urgencia.

Búsqueda de testigos e imágenes

Los policías realizaron un relevamiento entre los vecinos del barrio con el objetivo de obtener testimonios que permitan reconstruir lo sucedido. Además, verificaron la existencia de cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el momento del ataque o los movimientos de los autores antes y después de la agresión.

Operado de urgencia

Al ingresar al hospital José María Cullen, Barreto fue asistido en el shock room por el equipo de Emergentología, que confirmó que presentaba tres heridas de arma de fuego: una en el abdomen, otra en la zona lumbar y una tercera en la pierna izquierda.

Debido a la gravedad de las lesiones y al riesgo de muerte, los médicos lograron estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron al quirófano, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Finalizada la intervención, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde continúa en estado delicado.

Posteriormente llegaron al hospital los investigadores de la PDI y los peritos criminalísticos, quienes comenzaron con las diligencias correspondientes en coordinación con el personal policial que intervino en el procedimiento inicial.

La investigación

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones (PDI), que informaron lo ocurrido al fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Gonzalo Iglesias.

El funcionario judicial ordenó un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia y la realización de los peritajes criminalísticos en el lugar del ataque.

Las actuaciones fueron llevadas adelante por los especialistas del área Científica de la PDI, mientras que la causa fue calificada provisoriamente como tentativa de homicidio. Hasta el cierre de esta edición, no se registraban detenidos vinculados con el ataque.

• LEER MÁS: Investigan la muerte de una mujer policía de 23 años: detuvieron a su pareja, también integrante de la fuerza

Santo Tomé joven tiros Terapia Intensiva
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