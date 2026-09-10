Barranquitas: robó una cartera con monedas de colección, huyó de la Policía y cayó tras una persecución

El robo fue denunciado por un coleccionista en la Comisaría 6ª de Santa Fe. El sospechoso, de 19 años, fue perseguido por varias calles y quedó detenido con la totalidad de las monedas robadas

Las monedas de colección que fueron robadas en Barranquitas, luego recuperada por la policía

Durante la jornada del miércoles, un hombre de 40 años se presentó en la Comisaría 6ª , ubicada en el barrio Barranquitas , y denunció que había sido víctima del robo de una cartera en la intersección de avenida Perón y calle Córdoba .

Según relató el damnificado, el delincuente le arrebató violentamente la cartera, en cuyo interior llevaba monedas de colección . Además, brindó a los policías detalles sobre las características físicas y la vestimenta que llevaba el sospechoso al momento del robo.

Con esa información, los agentes iniciaron un operativo de rastrillaje por las calles de la zona. Durante el procedimiento, observaron a un hombre que coincidía con la descripción aportada por la víctima.

Al advertir la presencia del móvil policial, el sospechoso comenzó a correr hacia el norte por calle Juan Díaz de Solís. Los agentes iniciaron una persecución y finalmente lograron alcanzarlo y aprehenderlo.

El joven fue identificado como C. C., de 19 años. Durante la requisa, los policías encontraron un pliego de plástico que contenía la totalidad de las monedas denunciadas como robadas, por lo que procedieron a secuestrarlas.

El joven de 19 años detenido por la policía en Barranquitas gentileza

Aprehendido tras la persecución

El procedimiento generó sorpresa entre los vecinos del sector de Juan Díaz de Solís y Córdoba, quienes observaron el despliegue policial durante la persecución y posterior aprehensión del sospechoso.

Tras recuperar las monedas de colección, el joven de 19 años fue trasladado y quedó alojado en una dependencia policial de Orden Público, a disposición de la Justicia.

Intervención de la Fiscalía

Los policías comunicaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde informaron la novedad al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso que el aprehendido continuara privado de su libertad, que fuera trasladado a Medicina Legal para la correspondiente revisión médica y que se realizaran las actuaciones de rigor para su identificación y alojamiento en una dependencia de Orden Público.

En tanto, la atribución delictiva quedó establecida de manera provisoria como robo.